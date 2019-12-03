家庭主妇没价值？全职在家可不是吃闲饭的！

育姐认识许多全职妈妈，在家辛苦带娃，老公回来却什么家务也不做，只顾着吃饭看电视，就像养了一个大宝宝。打开妈妈社区这样的妈咪论坛呢？则会看见更多妈妈抱怨，老公不给钱，婆婆嫌弃自己花钱多，别说给自己买东西了，给宝宝买东西要钱也像“讨来的”。难道家庭主妇，全职妈妈的地位真的那么低吗？

之前有个调查，据说男生月薪没有5000养不起女朋友，那结婚的标准月薪又是多少呢？有人就反驳，为什么一定要男性承担全部的开销？女性不能出去挣钱吗？

谈到这个话题，许多全职妈妈大概会沉默，难道自己在家庭里的付出就没有价值了吗？上班要日复一日的工作，有升职加薪的考评，家庭主妇的劳作则好像成了义务劳动：拖地洗衣、做菜清洁、接送辅导孩子……难道就不是劳动了吗？

来看看其他妈妈对于家庭主妇、全职妈妈有什么样的看法：

不少人赞同生活过得如何是自己选择的，也有很多人吐槽家庭主妇、全职妈妈不好当，累还不被理解。

当然了，还是有挺多人肯定家庭主妇、全职妈妈的付出。如果婚姻里受了委屈，有人选择离婚。

也有人吐槽丈夫没觉悟，不理解。

表扬自家老公只看到一位。还有位提议夫妻赚的少在家全职，嗯，还别说最近几年全职爸爸确实多了起来。

其实育姐觉得，家庭主妇同样是一份职业，不过是场地是家中。各位妈妈不应该忽略自己的价值，不要“怂”！毕竟一个家庭，需要夫妻二人共同的付出，没有任何一方的付出是必须和理所当然的。

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