为了逃避带娃，年轻宝爸很拼坚持天天“加班”

很多人应该都看过一个这样段子：孩子在家或者出门是这样的画风：妈，我饿了，吃什么；妈，我的东西放哪了；妈，我今天穿什么衣服？……

当孩子看到爸爸时，就一句话：爸，我妈呢？

万事都找妈，由此可以看出，这个孩子的日常生活中，爸爸出现的频率有多低了。

01

有一个小故事，妻子和丈夫吵架，妻子指责丈夫带孩子的时间太少，特别是生了二胎之后，也不见丈夫多搭把手。丈夫不服气地回到：我不是帮你带过孩子吗？二宝生病的时候，我带过大宝一晚上，而且你生二宝的时候，都是我在带大宝！

妻子忍不住说：什么叫帮我带孩子？那是我一个人的孩子吗？再说了，你带孩子的时间加起来有几天？我已经带了整整五年了！

丈夫还是觉得妻子不讲理，带孩子本来就是妻子的事，妻子平时又不上班，不就应该带孩子吗？自己都帮忙了还得不到一句夸奖，平时在外工作也是很累的。

而妻子和丈夫越吵越难过，忍不住哭了起来。

这样的丈夫在生活中也是很常见的，下班回来不做家务，带孩子去小区转一圈、散散步，就被别人夸“好爸爸”，而妻子在家天天忙活，丈夫觉得是理所当然。

02

之前，“奶爸逃避带孩子天天加班”上过热搜。

28岁的孙雨素是一名全职妈妈，两年前和老公秦先生奉子成婚。宝宝顺利出生，秦先生非常兴奋，也曾连续好几天忙前忙后跑不停。等到孙雨素回家坐月子后，所有事几乎全靠婆婆包办了，婆婆意思是让秦先生好好工作，而秦先生也很少再带孩子。

几个月后，秦先生曾当着孙雨素的面，在饭桌上跟兄弟伙吐槽：带小孩实在太复杂了，跟他想象的完全不一样，一哭就让人头皮发麻。

孩子一岁多，婆婆离开了小俩口的家。她走后没几天，秦先生告诉妻子，公司接了好几个大项目，下面会非常忙。孙雨素表示理解。此后，原本晚饭时间就回家的秦先生，每天都要忙到晚上10点过才到家。回家以后宝宝已经睡着了，秦先生洗了澡就在客卧蒙头大睡，这样的情况持续了三个月。

后来，孙雨素偶然碰到丈夫同事的老婆才得知，秦先生的公司根本没那么忙。即使上班时间做不完，也可以带回家处理，不需要一直待在办公室。

当晚，孙雨素和丈夫对质。秦先生吞吞吐吐半天，解释说他觉得办公室加班更安静，回到家孩子哭闹声很容易让他分心。后来他答应会按时回家。

秦先生兑现了承诺，不过，他每天回家后就称还有工作，喂孩子吃饭、哄孩子等一律不参与，吃完饭后立即跑进书房。

“好几次我发现，他根本不是真的忙工作，而是把声音关了打游戏，有时候戴着耳机看剧。”孙雨素说，到了节假日，丈夫除了说要忙工作，就喜欢待厕所里，经常一待就是一个多小时。

“当爸爸就是偶尔逗一下娃儿吗?他没喂娃儿吃过一顿饭，没哄过娃儿睡一次觉，我每天都要累死了。”孙雨素说，为此，前不久她和丈夫又大吵一架。丈夫却说，自己在外工作主外，妻子全职在家主内，就应该全心全意带好孩子。最后，丈夫还说，当初奉子成婚，他确实有些没做好心理准备，希望妻子给他时间。

后来记者联系到秦先生时，他表示最近在慢慢改正，争取做一个好爸爸。

孩子都两岁了，还没心理准备？看来是之前婆婆和妻子把孩子带得太好了，秦先生这个当爸爸的没有参与感。

03

没有人生来就会当父母，很多新手爸妈也都是自己一点点摸索出来的。刚开始宝宝哭了饿了都会手忙脚乱，过了一阵子才会逐渐上手。现在年轻的妈妈，谁不都是曾经的小公主。为什么嫁人生子之后，就被要求做一个全能的好妈妈呢？因为那个不成器的爸啊！

从小觉得最厉害的人就是妈妈，不怕黑，什么都知道，做好吃的饭，把生活打理得井并有条，哭着不知道怎么办时只好找她。

可我好像忘了这个被我依靠的人也曾是个小姑娘，怕黑也掉眼泪，笨手笨脚会被针扎到手。

最美的姑娘，是什么让你变得这么强大呢，是岁月，还是爱？

有一个网友回复到：”是因为你那个不成器的爸！”

像秦先生这样的，还是希望他能早日认清自己的身份：你是有孩子的人了！你是一个父亲！孩子来得突然，但是你们可以一起成长，他学会长大，你学会当一个爸爸。孙雨素应该在生活中，逐渐引导丈夫接触孩子，让他进入到孩子的日常，容纳孩子的哭闹，一点点开始。

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