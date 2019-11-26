爸妈只给儿子吃水果蔬菜，致其营养不良不幸离世

据英国《地铁报》报道，11月上旬，美国一对尊崇素食主义的夫妻被警方逮捕，原因是他们俩只给1岁半儿子吃生蔬果，导致孩子长时间饥饿与营养不良，最终不幸身亡。

一岁半男宝被活活饿死，死亡时体重仅7.7公斤

据了解，这对夫妻来自佛罗里达州珊瑚角市，分别是30岁的丈夫瑞安·奥利里（Ryan O’Leary）和35岁的妻子希拉·奥利里（Sheila O’Leary）。9月27日，妈妈希拉发现儿子全身冰冷，呼吸停止，连忙拨打911急救电话寻求帮助。

急救人员赶到现场后发现，孩子已经不幸离世了。这名1岁半的男宝宝离世时，体重约7.7公斤，和7个月大婴儿的平均体重相当。

妈妈希拉表示，儿子是母乳喂养，他从来没有吃过任何辅食。据她介绍，她们全家都崇尚素食主义，平常只吃蔬菜和水果。

孩子死于营养不良，夫妻俩遭到警方指控

当地警方在声明中称，尸检结果显示，这名1岁半男宝宝的死因是营养不良导致的并发症，包括手脚肿胀、肝脏脂肪变性、脱水等。

随后警方对这对夫妻进行了询问，发现这对夫妻另外两个孩子（一个5岁，一个3岁）也面色发黄，体重处于同年龄段孩子正常体重的下限，而且其中一名孩子的乳牙都已经烂掉了。

警方以涉嫌严重过失杀人罪和其他罪名对这对夫妻发起指控。目前，这对夫妻被关押在监狱中，将于12月9日接受法庭传讯。

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