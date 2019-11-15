黑猩猩抓走2岁男童，开膛破腹吞食内脏！！

据英国《太阳报》报道，因为栖息地每年都在减少，黑猩猩为了寻找食物，不但会损坏农作物，甚至还会对人类发起攻击。自2014年以来，乌干达发生了多起黑猩猩抓走孩子的事件，其中一名2岁孩子被残忍剖腹，内脏被吃掉。

2岁娃被黑猩猩抓走，惨遭破腹后惨死

据了解，这起悲剧发生在2014年。事发当天，村民西玛塔抱着2岁大儿子穆朱尼来到农田里劳动，突然有一只黑猩猩溜入农田里，趁着妈妈回头找水喝之机，将她怀中儿子抢走。

听到男童的惨叫声，其他村民纷纷前来帮忙想要救下孩子。但黑猩猩既强壮又敏捷，村民们的营救失败了。妈妈西玛塔回忆说，黑猩猩把儿子的双手掰断，还将其肚子划开，掏出肾脏吃掉，最后将儿子扔在草丛里。虽然村民们很快发现了受伤的穆朱尼，但还是太迟了。

妈妈西玛塔表示：“我一直很担心黑猩猩会回来再次发起袭击”。惨剧发生后，她迫不得已搬离家园，将农田和果树全部舍弃。如今的居住地尽管很安全，但全家人的生计成了问题。

发生多起伤亡事件，当局对此无能为力

据悉，这样的惨剧并不只有一起。自2014年以来，乌干达发生了多起黑猩猩抓走孩子事件，导致至少3人惨死，6人受伤。现在还没有弄清楚黑猩猩攻击人类的原因，但人们怀疑这与农田侵占黑猩猩的栖息地有关。

据统计，目前大概有30万只野生黑猩猩生活在非洲大陆上。在野外，雄性黑猩猩常常会抓一些山羊或猴子来吃。虽然黑猩猩对人类很警惕，但这也让它们攻击性更强。

乌干达野生动物管理局表示，他们已经注意到黑猩猩袭击儿童的事件，但面对黑猩猩栖息地被侵占也感到束手无策，原因是当地大多数居民认为，开垦农田维持温饱比保护森林更重要。

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