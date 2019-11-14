夫妻俩变卖家产，开车带着女儿到处旅游

据英国《镜报》报道，美国佛州一对夫妻将他们的全部资产卖掉，带着幼女和宠物狗住在一辆二手巴士上，过着十分悠闲的生活。

夫妻俩变卖资产，搬到巴士上开始新生活

据了解，这对夫妻分别是31岁的丈夫威尔·沃森（Will Watson）和29岁的妻子克里斯汀（Kristin），此前威尔曾是一家创意视频公司的老板。由于夫妻两人都很喜欢冒险，他们将所有的资产全部变卖，用6257英镑（约合56391元人民币）收购了一辆二手军用巴士，同时将18627英镑（约合167875元人民币）的债务还清。

2018年9月，两人在翻修巴士期间，妻子克里斯汀意外有了身孕。他们认为，孩子的到来是上天给他们的礼物，非常高兴等待着女儿罗姆（Roam）的诞生。女儿半岁时，他们一家带着宠物狗搬到巴士上，开始了全新的生活。

带着女儿到处旅游，对现在的生活十分满意

目前，他们一家“四口”的总旅程已经多达1.6万英里（约合25749公里）。夫妻俩表示，他们对如今的生活十分满意，家人对他们的冒险都很支持。还清所有债务令他们感到平静和充满安全感。

夫妻俩还说，尽管带着年幼的孩子去旅行是一件不容易的事情，但女儿拥有很强的适应能力，情况肯定不会跟大家想象的那样坏。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)