前半生孤独缺爱，秋瓷炫嫁到中国后终于苦尽甘来！

中韩跨国恋、姐弟恋、多年爱情长跑、高龄产子、补办婚礼……这对高糖夫妻不断在向我们撒狗粮！

01

5月29日，40岁的秋瓷炫和于晓光在韩国首尔补办了婚礼。这一天，他们还顺便庆祝了儿子大海的周岁生日，可谓是喜上加喜，双喜临门。

婚礼现场繁花似锦，散发着浪漫温馨的气息。

秋瓷炫身着一袭白色露肩婚纱，温婉大方，岁月仿佛没有在她脸上留下痕迹。

于晓光也是西装笔挺，潇洒帅气。

婚礼仪式开始，秋瓷炫手捧花束，独自走向在舞台另一方等待的于晓光，泪湿眼眶。

这个在风风雨雨中孤独多年的女子，此刻眼中含着幸福的泪光。

没有大肆的宣扬，整个婚礼低调却处处用心。

仪式上，于晓光用中韩双语对秋瓷炫告白：

因为你的完美，想撩你；

后来因为你的不完美，爱上你；

你的肠胃不好，我愿意做你的消化药。

……

于晓光的塑料韩语，又一次暴露了。哈哈~

两人对望的双眼里，幸福和甜蜜无处掩藏。

还有工作人员透露，此前两人拍婚纱照时，只要眼神一对上，两人就笑得合不拢嘴。

两人的幸福模样有目共睹，好友纷纷送上祝福。

凌潇肃现身婚礼，更是让网友们炸锅了，还在凌潇肃的微博评论里盖起楼，完整播放了《回家的诱惑》里最深入人心的bgm《无法原谅》，顺便嘲讽了一下凌潇肃发福的体型。

02

重男轻女的原生家庭

孤独缺爱的前半生

没有人能够选择自己的原生家庭，秋瓷炫也一样。

她出生在一个重男轻女的家庭，几个叔叔家都有了儿子，唯独她家只有她跟妹妹两个女孩儿，冷言冷语对她而言就是家常便饭。

妹妹的不幸溺亡，更是让她的人生雪上加霜。母亲精神备受打击，稍有不如意就对她发脾气、谩骂：“为什么死的不是你？应该是你替她去死！”

语言也能化为刮骨钢刀，来自至亲的责难，让秋瓷炫的童年备受煎熬。

高中时父母离异，又各自重组家庭，秋瓷炫也彻底没了家。

17岁的她独自扛起一切，学着长大，半工半读考上了韩国檀国大学戏剧系，毕业之后又独自在娱乐圈摸爬滚打，其中艰辛大概只有她自己能够体会。

靠不了别人，只有靠自己。

秋瓷炫的前半生形单影只、顾影自怜。

就像她所说的那样，生病的时候，遇到困难的时候，也会想起爸爸妈妈，但是不会告诉他们，因为告诉了他们也没用。

也许，时间能够抚平创伤，但是总会留下疤痕。

所幸，命运的考验让秋瓷炫的内心足够强大。她选择来中国发展，一步一步在娱乐圈留下了自己的足迹，演绎了很多耳熟能详的角色。

《大旗英雄传》中清丽脱俗如空谷幽兰的水灵光。

《木府风云》里善良却不软弱的阿勒邱。

《楚留香传奇》分饰两角，一面是温婉柔弱的琳琅，一面是霸气冷酷却又渴望爱的石观音。

《回家的诱惑》中前期柔善可欺、后期逆袭复仇的林品如。

一心一意拼事业的秋瓷炫，因为缺乏安全感，对婚姻本来不抱希望。

”一个人过完这辈子也挺好。”

她为自己披上了厚厚的铠甲，不去爱，就再也不会受伤。

然而当爱情敲响命运的音符时，当那束温暖的光从命运的缝隙中照进她的生命时，她也会在犹豫惶恐中生出希望……

03

有个人对她说

我想让你有家的感觉

2012年秋瓷炫拍摄《麻辣女友的幸福时光》时，结识了于晓光。

于晓光对秋瓷炫一见钟情，通过短信交流了整整2年，秋瓷炫终于被打动：“如果要结婚，就是这个人了！”

于晓光是个幽默豁达的东北汉子，本是运动员出身，后来转战娱乐圈，是央视御用男演员。

外表硬汉子的于晓光，内心其实很温柔，他能看到秋瓷炫的不完美。

她不敢爱，那就他主动！发了整整2年的短信，终于打动了女神的芳心。

她以前没有家，那就让他给她一个家，一个任她笑任她闹的家。

她没有安全感，那他就把所有的一切都交给她，家交给她，财政大权也交给她。

她性格要强，性子急，那他就撒娇示弱，男人嘛，爱她就要让着她！

他懂她，更心疼她。

15年，秋瓷炫和于晓光公布恋情。

17年，两人领证结婚。寻寻觅觅，秋瓷炫终于等来了给她依靠的那个人。

18年6月，两人的儿子出生。于晓光给儿子取了个昵称“大海”，希望儿子成为像大海一样胸襟广阔的人。

但是，“大海”两个字对秋瓷炫和于晓光来说，都意义非凡。因为于晓光喜欢大海，而秋瓷炫因为于晓光的喜欢而喜欢。

“我以前不那么喜欢大海的，和你认识以后，我喜欢大海了。”

两人在剧中第一次接吻是在海边，现实中第一次接吻也是在海边。

嗯，狗粮无限供应中……

04

你在笑我在闹

这就是婚姻最美的模样

17年，秋瓷炫和于晓光共同出演韩国综艺节目《同床异梦2》。

在这档节目里，两人的日常生活成了大型虐狗现场，圈粉无数，于晓光更是成了韩国粉丝最想嫁的中国男人，被亲切地唤为“于可爱”。

宠妻狂魔

秋瓷炫提出签订结婚协议，其中条款包括：

每个星期只能网购一次（于晓光是个网购狂魔）。

每个月零花钱5000块。

如果出轨，房子车子和钱全是秋瓷炫的。

如此单方面限制于晓光的条约，被网友戏称为”丧权辱国“条款。但是于晓光二话不说就给签了。

如果这些白纸黑字的条款，能够换妻子一个安心，何乐而不为？

秋瓷炫怀孕期间，于晓光不想让她碰冷水，什么家务活都抢着干。

洗碗、淘米、洗菜，他一样一样学着做。

煮饭不知道放多少水，用手指头测量水位。想想唐唐妈小时候做饭，也是用的这法子。笨法子还是有用的。

妻管严

根据结婚协议，于晓光每个月只有5000零花钱，算得上最可怜巴巴的男明星了。

节目里于晓光也多次仗着观众撑腰，或旁敲侧击，或直言试探，提议涨零花钱。然而每次都被秋瓷炫要么无视、要么怼回去了。

刚搬进北京新家时，网购狂魔于晓光耐不住手痒，淘了一屋子的包裹。

秋瓷炫以为他在添置生活用品，没想到拆着拆着，发现全部是啤酒和酒杯。

眼看着秋瓷炫俏脸上渐渐染上怒意，心虚的于晓光先是借口上厕所，溜之大吉。

回来后发现妻子还没消火，更恐怖的是，不断被拆开的纸箱里，取出来的依旧是啤酒、啤酒、啤酒、啤酒……

穷途末路的于晓光只好祭出终极杀招：撒娇卖萌。

秋瓷炫瞬间破功大笑。

两个一起做家务时，秋瓷炫随口说了一句：“如果你以后出轨的话……”

于晓光立刻心领神会，用蹩脚的韩语大声说道：“我死你也死（同归于尽）！”

撒娇索吻无下限

节目里隔三差五就上演撒娇、亲亲的虐狗场景，就连主持人都受不了了，直呼这每天亲亲得有500次了吧！

早上要亲亲

回家要亲亲

浓情蜜意时当然要亲亲

撒娇求放过时，更要亲亲

车里也要亲亲

一言不合就抱抱，这腻歪劲儿令人嫉妒

求婚时，秋瓷炫哭着刚往前走了一小步，于晓光立刻起身送上爱的抱抱。

光是亲亲抱抱也就算了，这人还一言不发就开车。

一天吃早饭时，秋瓷炫问：”你对我有什么要求？“

于晓光：“就一个，赶紧要个孩子。”

秋瓷炫：我一个人怎么生啊？

于晓光：你求我，我就帮你啊！

于晓光要去外地拍戏，秋瓷炫情绪低落，舍不得他走。

他很正经地提议：我们去床上腻古腻古？

What？大哥，你还想不想节目播出了？

互怼日常

秋瓷炫开启嘲讽模式：你怎么那么容易胖？

于晓光：年轻人都那样，上了岁数的人才不会胖。

秋瓷炫：你想过你会娶个韩国人吗？

于晓光：没想过。

秋瓷炫：那你现在后悔吗？

于晓光：后悔……但是人生没有后悔药。

秋瓷炫：什么意思？

于晓光：凑合过吧！

em……神经脱线的于晓光是没有感觉到氛围不对劲吗？

幸福的婚姻里，再要强的女人也会变得柔软。

前半生风里来雨里去的秋瓷炫，就这样被于晓光宠着宠着，宠成了小公主。

于晓光去四川拍戏，她不惜跨越2100公里、历时十几个小时，去探班。见面的那一刻，她哭成了泪人。

得知自己怀孕时，她打电话把这个消息告诉于晓光，自己也激动地哭了。

告诉公公婆婆这一喜讯时，她又忍不住哭了。

有人疼有人宠的女人，才会随心随意地哭。

这个半生孤独的女子，终于可以肆意地笑、肆意地哭、肆意地闹。

05

嫁给一个人

收获一家人

遇到于晓光之前，秋瓷炫没有享受到家庭的温暖。即使是这次补办婚礼，她的父母也没有出席。

于晓光给了她一个家。

但是，这还不够。

于晓光还带给了她很多家人。

求婚时，于晓光的爸爸妈妈也来了。妈妈还亲手给秋瓷炫戴上金灿灿的黄金手镯。

婆婆把秋瓷炫当做亲生女儿一样疼，话里话外都是“我女儿最棒”。

一家人开车外出时，公公开玩笑说儿子是于可爱，自己是老于可爱。

节目里，秋瓷炫还特别安排公公婆婆拍婚纱照，也是很有爱了。

于晓光的姐姐对这个弟媳也是呵护有加，亲手帮小两口布置新房。

去年6月，秋瓷炫和于晓光迎来了新的小生命，儿子大海正式加入这个家庭。

39岁的秋瓷炫，妥妥的高龄产子，甚至因为产后痉挛引发吸入性肺炎，一度昏迷送入医院治疗。

于晓光也停掉了工作，全心全意陪在妻子身边。

节目里，秋瓷炫眼中含泪：“他二十四小时在我身边担心我，照顾我，看着他的样子，我想到了我得尽快恢复健康，不让他受苦。”

一旁的于晓光连忙握住她的手：“我真的感谢你，我没有你不行。”

有一个男人理解你所受过的苦难，愿意为你分担所有疲惫不堪，心存感恩陪你走过最难熬的时光，那么，为他付出所有也是心甘情愿的吧！

曾经的秋瓷炫不愿回家，因为：“没有等我的人。”

可是现在不同了。

她有了温暖热闹的家，有暖暖的灯光透窗而出，有老公的温暖怀抱可以依靠，有孩子的咿呀之声萦绕耳边，有眼中透着爱意的家人守护在身旁。

前半生命运的亏欠，此刻全都给予了成倍的弥补。

这一刻，已是生活最圆满的模样！

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