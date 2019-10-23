男子凌晨发帖称想和孕8月老婆离婚，遭500万网友痛批

前段时间，知乎上一个帖子火了，引来500万网友围观怒骂。一男子提问：女方怀孕8个月可以离婚吗？

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初次看到问题，唐唐妈心里就有种怪怪的感觉，后来终于弄清楚原因出在哪里。“女方”，多么冷漠的一个词，就像旁观者在讲述一个故事，将事件里的主人公称之为男方、女方。

可是这个帖子里的讲述人是一个老公，称一声老婆或妻子，很难吗？

再细看帖子的内容，这对夫妻的基本情况是：

老公32岁，妻子30岁，8个月身孕，结婚半年。指腹为婚（奉子成婚？），共同生活8年。

在广东租房，双方在不同公司工作。

为照顾怀孕的妻子，婆婆从老家来到广东。

看到婆婆过来，唐唐妈心里就有不详的预感。

果然，从题主的发帖内容来看，婆婆的到来让原本还算平静的生活火花四溅。

题主列举了两件让他耿耿于怀的事情。

题主可谓是大吐苦水：

叫她去逛公园她不去，给她买了鸡肉炖汤还摆脸色。

和她吵架，伤了我妈的心，看到我妈伤心，我也哭了。

我打完球已经晚上10点多，她还微信上叫我带水果。

我妈睡了她还用洗衣机洗衣服。

我和我妈洗碗说话，她闹着说吵到她睡觉。

我又和她吵架，她竟然把卧室门锁了，我只能在沙发上将就一晚，还被蚊子咬。

满满的委屈，就差和妈妈抱头痛哭了。

题主越说越委屈，绝望的情绪从字里行间流露出来：

我结个婚花光了父母的积蓄，就娶了个这样的老婆？！

娶了她，还连累我妈跟着过来受委屈

还好意思抱怨我对我妈比对她好，我爸妈辛辛苦苦把我养大，她能跟他们比吗？

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这是楼主以他的视角所呈现的描述，那么站在女方的角度，又是什么情形呢？不妨想象一下（仅是想象）。

我今年30岁，老公32岁，结婚半年，怀孕8个月。婚前我们就共同了8年，感情不错。

因为经济条件不好，我们在广东工作，买不起房，就租房过日子。现在怀着宝宝8个月，我也不敢辞职。眼看肚子越来越大，生活中诸多不便，老公就让婆婆来广东照顾我。

现在家务活都是婆婆和老公做，我只需要照顾好腹中的宝宝，同时兼顾工作就可以了，上下班也有婆婆接送。

婆婆的到来虽然让我们的生活轻松了很多，我心里却越来越不开心。

我和老公开始频繁吵架，有时候为些莫名其妙的小事就吵得不可开交。

比如，有一次他叫我和婆婆一起去逛公园，我不想去，他就和婆婆去了。回来时给我买了鸡肉炖汤，但是我真的不想吃，勉强吃了两口就放下了筷子，想回卧室睡觉。

然后老公就发火了，当着婆婆的面和我大吵一架。

婆婆也抹着眼泪说要回老家。

老公也跟着哭了，给婆婆买了回老家的机票，结果婆婆又给退了。

还有一件事：

老公公司组织羽毛球比赛，老公最近在外练球，回来都挺晚的。那一天晚上十点多了，他还没回来，我给他发微信，他说马上就结束了，我就让他顺路带点水果回来。他也答应了，我很开心。

婆婆已经睡下，我等老公的时候看到衣服没洗，就顺手扔进了洗衣机开始洗衣服。

老公终于到家了，我接过水果正想洗洗吃，老公又开始说我：“妈都睡了，你怎么还开洗衣服，声音这么大把妈吵醒了怎么办？”

我等他等到现在，他却一回来就说我，我心里很委屈，水果也不想吃了，一言不发地回了房间。

厨房里留了饭，我听见他吃饭、洗碗，以为他就要回屋了。这时候婆婆醒了，两个人在厨房里边洗碗边聊天，有说有笑。

我心里气不过，凭什么我用洗衣机怕吵着他妈，他们聊天就不怕吵着我。我一气之下去厨房把灯关了：“这么晚洗碗说话还让不让我睡觉了！”

老公又生气了，回房来跟我又吵了起来，我忍不住动手推搡了他几下，将他赶了出去，锁起了门。

背靠着门，我的眼泪不由自主地流了下来。

我现在真的挺后悔的，怀孕8个月，他还这么对我。在他妈妈面前，我感觉自己什么都不是。他妈做什么都是对的，我做什么都是错的。是，他结婚花了17万，掏空了父母的家底，但是我也没得到什么呀，没房没车，还不是跟他一起过日子了。

然而在他眼里，所有付出都是他父母的，那我陪他一起工作打拼，为他怀孕生子，又算什么！

当然，以上种种都是天马行口的想象，也许题主的老婆确实有做得不好的地方。

但是，作为一个怀孕8个月还天天上班的孕妇来说，哪怕真的不做家务、情绪不佳摆脸色、发发小脾气，也未曾罪大恶极到要离婚的地步吧！

难道真的要她挺着肚子做饭刷碗、时时刻刻笑脸相迎，才算是无可指责？

03

在这个帖子里，我觉得这男人最大的过错就是：他仅仅意识到自己是儿子，却忘了自己还是老公，还是父亲！

满篇的“我妈”、“我和我妈”，提及老婆时却称之为“女方”“她”。合着你跟你妈是命运共同体，你老婆、哦不，女方是破坏你们母子关系的外人吗？

我只想对题主说：

觉得妈妈受委屈了，你哭了。你怎么就没看到老婆心情不好，怀着身孕却吃什么都没胃口，怎么不心疼心疼老婆呢！

和一个怀着8个月身孕的孕妇吵架，哪怕是陌生人也做不出来这事情，你身为老公，却做了，还做得坦坦荡荡，全无负疚感。

对，你维护了你妈，当着你妈的面对老婆大吼大叫，用行动告诉她：这女人没必要哄着供着，该骂就骂，我可以骂，你也可以！

你体谅你妈睡着了怕她被吵醒，怎么不体谅体谅你老婆怀着身孕等你等到10点多？

你觉得你娶她花了17万，太不值得了，且不论这17万花在了哪里，她跟着一无所有的你，过着没有固定居所的日子，难道就为了图你那17万？

你觉得父母为你付出太多，难道是她的错吗？作为一个32岁的男人，结个婚17万就掏空了父母的家底，请问你是废物吗？你没手没脚没工作没赚钱？

你父母是不容易，那是因为他们养了一个不争气的儿子！

在我看来，你是一个没有担任、没有能力、自私自利的男人，依附在父母的羽翼下，享受着父母的付出。结了婚，老婆怀了孕，你突然发现老婆无法像父母一样照顾你，反而需要你去照顾她……

你又想回到父母的羽翼下了。

也许你从来没有从你的原生家庭里脱离出来，在你心里，只有和父母在一起的那个家才是唯一的家。

就像《双面胶》里的李亚平：

“这个屋里，有我妈，我儿子，和我，我们三个谁也不会走！”

“你要是觉得不舒服，你可以滚蛋！”

04

女孩儿们，擦亮眼，千万别嫁给没有担当、自私自利的男人！

我表弟今年25岁，家里一直催着他结婚，其实我倒是不希望他早早结婚，因为从他身上我没有看到应该有的担当。

也许过个两三年他会成长、成熟，但是目前的他还不适合结婚生子。

一个准备走进婚姻的男人，应该有什么样的担当？

其一，经济上的担当。

表弟现在工作了两年，但是他至今分文未存，标准的月光族，甚至经常寅吃卯粮。按他的话来说，他还年轻，不该被经济上的压力束缚，这会让他不敢尝试。这话也有道理，25岁的年纪，可以不计后果地尝试走别的路。

但是婚姻是需要物质保底的。

光有爱情，远不足以支撑一段婚姻，贫贱夫妻百事哀，没有物质做基础，再美的婚姻也只是空中楼阁。

其二，责任上的担当。

谈恋爱都是快乐的、充满希望的，婚姻却是现实的、琐碎的。柴米油盐，应付七大姑八大婆，谁给孩子冲奶粉，谁给孩子讲故事，这些都需要人来做，不是你来做就是她来做。

表弟一直跟父母住，基本上除了工作，生活上都有父母打理好了。饭菜上桌了，开吃就好；衣服洗好了，穿上就行。真要他自力更生，结果如何谁也不知道。

我一直在想，等唐唐将来大学毕业后，我希望他去别的城市打拼个2年，或者是给他买套房子让他自己住，让他学会一个人生活，学会照顾自己，也培养照顾别人的能力。

毕竟娶老婆，不是找一个帮忙干活的保姆，而是两个人彼此照顾，共同生活。

准备结婚之前，先准备好为家庭为妻子付出的能力和意愿！

女人亦是如此。

其三，心理上的担当。

都说嫁人千万别嫁妈宝男，这句话是无数血泪教训的劝诫。

二十五六的年轻，看似老大不小了，心理上却依赖父母，脱离不了原生家庭。

就像上面的题主，无论是经济还是生活，都依赖于父母，明明已结婚快生子，心理却始终停留在儿子那个阶段，把自己和父母牢牢捆绑在一起。

希望所有准备进入婚姻的人，无论男女，先自问一句：我是不是准备好离开原生家庭了？

结婚意味着一个新的家庭诞生了，这个家庭的男主人是老公，女主人是老婆。坚持夫妻关系第一位，婆媳问题什么的自然迎刃而解。

尤其是结婚之后，很快就将迎来孕期。妻子辛辛苦苦怀胎十月期间，作为男人更该扛起整个家庭，迅速地承担起老公的责任，适应父亲这个新的身份，为妻儿提供一个可以依靠的肩膀。

这才是属于成熟男人的担当！

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