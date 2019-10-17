富商埋葬早夭女儿，竟意外救出一名被活埋女婴

据英国《每日电讯报》报道，近日，印度一名富商悲痛埋葬早产女儿时，竟然从一米深的土里挖出一名被活埋的女婴。

女儿早产不幸夭折，爸爸埋葬时挖出被埋女婴

据悉，这名富商的名字是希台西·库马·西洛西，来自印度北方邦巴雷利县。10月9日，他怀有7个月身孕的妻子早产，生下一名女宝宝。不幸的是，孩子只活了几分钟就去世了，让夫妻俩痛哭不已。

次日，希台西来到火葬场埋葬夭折的女儿。正当他默默祝祷孩子安息时，突然听到微弱的婴儿啼哭声。希台西感觉很蹊跷，于是根据声音仔细追查，发现哭声从土中传来。于是，他用铲子挖开泥土，竟然从一米深的墓中发现一名活着的女婴。

这名女宝宝当时被装在陶罐中，由于缺氧呼吸困难。希台西马上把她抱出来送回家中，用棉棒给她喂牛奶。随后，他向警方报案，并将这名女宝宝送往一家私立医院进行救治。

被埋女婴脱离生命危险，富商想收养她

据了解，这名被活埋的女婴被取名为茜塔。医生表示，尽管不清楚孩子被埋了多长时间，但她情况良好，已经没有生命危险。10月13日，侥幸生还的茜塔被送往医疗条件更好的医院接受康复治疗。

警察局长表示，经调查，茜塔是被她的爸爸妈妈活埋的。警方将努力寻找线索，希望可以尽早破案。而希台西表示，想要收养这个孩子：“我和妻子商量后决定，如果法律允许，我们愿意收养茜塔。”

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