宝妈坚持生下无脑畸形儿，BB从出生到离世仅70分钟

据外媒报道，美国一名妈妈在孕期时被查出胎儿患有罕见的先天性畸形，宝宝很有可能在出生前或出生后不久死亡，虽然医生反复劝说终止妊娠，但她还是决定生下宝宝。最终，宝宝出生70分钟后在爸爸妈妈的怀抱里离开了人世。

胎儿患无脑畸形，夫妻俩坚持生下孩子

据了解，22岁的妈妈名叫马里诺，来自南达科他州。去圣诞节前夕，她发现自己怀孕了。在怀孕20周时，她被医生告知腹中宝宝的大脑没有在活动，后胎儿被确诊患有一种罕见的先天性畸形，即大脑的发育被阻止，也被叫做无脑畸形，而胎儿一般在出生前或出生后不久死去。

据悉，夫妻二人曾纠结过，是不是非要生下宝宝，最后决定还是生下孩子。

珍惜和女儿的相处时间，妈妈捐赠母乳

虽然只能和孩子短暂相处，但夫妻俩十分珍惜这段来之不易的亲子时间。

今年7月18日，马里诺的女儿出生了。令人惋惜的是，孩子仅仅存活了70分钟就离世了。马里诺和丈夫一直抱着女儿，几个小时后才将她送走。

马里诺说，因为想抱抱这个孩子，所以才决定生下她。原来打算给宝宝喂母乳，但现在决定把母乳送给更需要的人。这样或许会帮到很多早产宝宝或出生后有困难的宝宝，她为此感到十分自豪。

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