小学生被“逼”吃垃圾，学校：是气话没强迫

孩子住校学习，家长也会比较省心一些。正所谓眼不见，心不烦，还能锻炼孩子的生活自理能力。我女儿有时候半夜闹觉的时候，我还开玩笑地说：真想把她送到寄宿制幼儿园，一年回来一次的那种。但是看到下面这则新闻，发现寄宿制也非尽善尽美。

近日，河南周口扶沟水泉学校几名学生肚子疼送医检查，发现胃里有异物残留。

家长觉得很奇怪，10多岁的孩子怎么会吃这些？

孩子讲出原因后，家长震惊了。

原来是因为有一天他寝室垃圾未倒，被教务主任发现，说让他们吃了。

而且吃下垃圾的不止他一人，据了解另一位同学也吃了垃圾，因此患上胃溃疡。他的家长因为此事，已经让孩子转学到外地读书。

于是有记者联系到学校，学校回应道政教处主任江老师的确有说过让孩子把垃圾吃掉，但他只是一时气话。他说完这句话就去别的寝室检查了，对孩子吃垃圾的事并不知情。直到第二天，才有七八名学生说自己吃了垃圾。

目前，政教主任已被警方刑事拘留，学校的校长与分管副校长也被免职。

我看两岸三地的影视作品中，政教主任通常是个黑脸角色。这也能理解。毕竟学生不好管，得有个凶点的人镇住他们。

但是我们中国人都讲究个己所不欲勿施于人，这位政教主任我真想问问他，他平时教育孩子也会让孩子吃垃圾吗？

我高中第一任数学老师，他儿子当时跟我们一届，在军训时不知道为何被教官踹了一脚，正好被他看见，40多岁的人冲上去就去打那个20岁左右当兵的。后来被身边的老师抱住，嘴里还在不停地喊：“你怎么说他，骂他都行，你凭什么动手？”

我们生活中很多人都会因为一个正确的目的，而去给错误的手段无限洗地。

教育，多少恶行假汝之名。如果心中有对职业的敬畏，有普世之爱，教育手段怎会如此粗暴。

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