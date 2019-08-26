泰国网红美人鱼离世 腹中发现大量塑料

据英国《每日邮报》报道，近日，泰国网红美人鱼——儒艮宝宝因感染不幸离世，人们在其腹中发现了大量的塑料垃圾，令人唏嘘。

美人鱼宝宝在海滩搁浅，腹中现塑料垃圾

今年早些时候，八个月大的美人鱼宝宝“玛丽安”和母亲失散，最终在4月，搁浅在泰国南部一处海滩上，被发现时已病得很严重。海洋生物学家收留它时，发现其身上有淤青，肠道里有很多塑料碎片。

后来，海洋生物学家给“玛丽安”进行综合性救治，给它喂海草、牛奶等食物，并治疗其因误吃塑料垃圾引起的胃炎和血液感染。

海洋生物学家还把治疗时拍摄的视频和照片上传到社交平台上，获得众多网友的关注，可爱的 “玛丽安”也成为了“网红”~

确认死于感染，专业人士呼吁人们爱护海洋

让人心痛的是，前不久“玛丽安”因病医治无效，不幸离世。8月17日，海洋生物学家们做了尸体解剖，确认“玛丽安”死于塑料碎片引起的血液感染和受惊。

泰国海洋和海岸资源部一位发言人表示，他们认为，这只小儒艮与妈妈走散后，因被一只雄儒艮或别的儒艮攻击而受惊，离开了它熟悉的生活环境。所以当它看到海中的塑料时，以为是食物，就当成海草吃了。

发言人还表示，这头珍稀海洋动物的离去，令泰国人民十分悲痛。儒艮宝宝的遗体将被做成标本，让大家研究与参观。希望它的死能激起人们的环保意识，积极保护海洋，不要再向海洋里倒垃圾了。

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