高能预警！看硬核奶爸如何轻松搞定五胞胎

说起育儿这条路，很多家长都欲哭无泪，特别是家有二宝的。乖巧时如天使一般可爱的宝宝，闹腾起来那可真是小恶魔，两个宝宝的哭闹声此起彼伏，魔音穿耳，让很多家长都忍不住开始怀疑人生。两个娃就已经快要承受不来的家长们，如果你家是七个娃呢……

但是，所谓困境出人才，在美国加州就有一位硬核奶爸，靠着自己的聪明才智成功搞定了家里的七个娃，其中还包含了刚出生不久的五胞胎。这位硬核奶爸也被网友们盛赞：生活不易，多才多艺！

Chad Kempel和妻子Amy是一对加州的普通夫妻，两人对于家庭的设想原本只是三个孩子而已。“要三个孩子最合适不过了，最好两个女孩和一个男孩，或许再养个汪……”

但是计划总赶不上变化快，在顺利生下一对可爱的女儿后，Amy意外怀上五胞胎。这令夫妻俩又惊又喜，虽然医生也告诉他们，这五个孩子不大可能都能健健康康出生，有较大的可能性会夭折或残疾，但是舍不得放弃任何一个孩子的他们决定，“我全都要”。

身怀五胞胎，Amy所承受的压力自然也比其他妈妈更大，不过也许是被夫妻俩的诚意所感动，五胞胎竟然奇迹般的全都平安出生了！虽然是早产儿，但是在医院住了三个月后，五个小家伙还是健健康康地跟着父母回家了。

不得不说，五胞胎真的超级萌，兴奋的Chad和Amy也是一脸幸福的样子，给五胞胎们开始打扮了起来。

BUT！好景不长，在最初的欣喜若狂褪去之后，Chad和Amy逐渐走向了崩溃的边缘。五胞胎加上原来的一对女儿，等于两个大人要照顾七个孩子！天呐，光是想想都已经头皮发麻了……

为了照顾好五胞胎，夫妻俩练就了一身“本领”：

快速裹襁褓

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“左右开弓”式喂奶

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然鹅，宝宝实在是太难照顾了！奶爸Chad表示：“我感觉自己没有一刻可以休息，每天每时每刻都有要忙的事情。好比说喂奶吧，我每天需要花费两个半小时才能喂饱他们，当你喂完最后一个的时候，第一个喂的宝宝又开始饿了，你又得开始循环……除此之外，还有两个需要照顾的女儿……”

虽然有时候祖母会来帮忙带娃，但是大部分时间，这对夫妻还是自己带娃。眼看就要被带娃这件事逼疯了，Chad决定要开始改变这种局面了！

从喂奶这件事开始，Chad充分发挥了他的机智，首先是从超市里找到了一种可以随意弯折的材料，像钢丝一样，接着把它放在婴儿椅的上方，调整好高度，将奶瓶放上去，弄出两个环套住奶瓶瓶口和瓶身，这样就可以解放双手了！宝宝也能自由地喝奶，饿了就吸上几口，基本上是实现了喂奶自动化。

不仅如此，Chad还升级了这个装置！采用链条搭配木头架子，这样更加稳固，甚至可以让宝宝自己上手喂自己了~

解决了喂奶的大事之后，Chad又开始挑战餐桌。传统的餐桌比较高，而且五胞胎又活泼好动，万一摔下来之类的，那可就不好了。该怎么办呢？Chad决定自己动手DIY一个适合五胞胎的餐桌~

看，五胞胎乖乖坐在餐桌上的座椅里，是不是安全又方便~

一家人一起吃饭，其乐融融

餐桌下的十只小jio莫名的喜感

在家的问题算是解决了，但是也不能总让小家伙待在家里啊，还是要出去散散步透透气的，但是emm……这一出门就是五辆婴儿车啊，出行也是大问题。Chad首先是换了辆大面包车，毕竟要容纳一家七口人，然后就是大显身手的改装趴了！

前面两个大点的座位就留给大女儿们，安装了儿童安全座椅~

后面的小座位就属于五胞胎啦，在座椅之间搭一块板子，下面是储物空间，板子上面垫一层垫子，就是一个简易的换尿布台啦！旁边还有配套的湿纸巾和消毒水，rio细心~

改装完成，有请小乘客们就位，可以粗发咯！

交通工具的改装算是完成了，可是也不能一直待在车上，下来后还是要面对两个人五台婴儿推手的难题啊！就没有可以容纳五个小家伙的婴儿推车吗？不过鉴于这种情况实在特殊，还真没有，只能私人订制，价格嘛……

于是动手能力Max的Chad依然决定自己动手，这次是买了一辆手推车，经过一顿操作，就改装成了这个亚子！

还不忘贴心的加装了遮阳篷，可不能晒坏了小家伙们~

硬核奶爸Chad甚至还用这辆DIY推车推着五胞胎跑完了五公里的马拉松。

虽然为了照顾孩子们，Chad使尽了全身力气，但是看到孩子们满足的模样，能为自己和妻子减轻一点负担，Chad还是觉得很值得~

意外降临的五胞胎，将Chad逼成了一个硬核奶爸，这催化的力量就是爱呀！为了自己的家人，谁都可以变成全能王，就像Chad手里拿的那块木牌：Anything is possible！

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