贝克汉姆、刘恺威亲吻女儿被批，性别教育该怎么做？

前段时间，贝克汉姆在网上公开了一些和家人的照片，其中就有一张自己和8岁小女儿小七的亲亲照，顿时引发了众多网友的争议，秒上微博热搜。其实早在去年，他和小七在滑冰场的亲亲照就已经引发了网友的关注。

英国知名主持人皮尔斯摩根在节目《早安英国》中就对此举动进行了公开批评，称这一行为“惊悚”“怪异”。

刘恺威和自己5岁的女儿小糯米在学校音乐会上表演节目时同样出现了让人争议的一幕。在节目尾声时，他和小糯米也来了个亲亲。

有网友表示，5岁的孩子早就有了性别意识，这样的举动实在不妥当。

除了父女之间，母子之间过于亲密也惹来争议。

港星林嘉欣在网上发布了一张和8岁儿子亲吻的照片，也遭到了网友的批评：

无独有偶，在演员董洁身上也出现了同样的问题。她曾在《妈妈是超人》这档节目中表示，每天亲儿子顶顶100次都不够。

而且，她还和儿子顶顶拍摄了亲吻的婚纱照。

这些行为举动都引起了网友们的墙裂反感，认为身为家长的他们明显越界。

关于和异性子女之间相处的分寸，张亮就拿捏的不错。他在综艺节目《新生日记》中表示，父女间亲昵要有分寸，更2次强调不能亲嘴!

亲吻只限于头发、额头或者手背。

他觉得，男女有别，应该从小就给孩子建立起一个自我保护意识。

美国知名儿科医生 William Sears也曾强调过：对孩子的爱必须恰到好处，表达需要尺度和分寸。然而，有不少父母并没有意识到这个问题，且行为不当。而这很可能就会影响孩子的一生。

1. 给孩子洗澡

去年，黄磊一直被网友赞为好爸爸，但去年他发的一条微博引来了网友们的热议：

当时妹妹已经5岁了，很显然已经不适合再让爸爸洗澡了。

在孩子3岁左右的时期，他们会出现一个性探索的行为和欲望，不仅会注意自己和异性之间的区别，还会逐渐探索自己的身体。这个时间段非常关键，家长必须要做到正确引导，让他们逐渐明白“男女有别”。异性亲子间也要避免一些过于亲昵的行为，比如给孩子洗澡。

女儿到了一定年龄，可以将洗澡这项工作逐渐交给母亲或者其他女性长辈来完成。如果一直这样不避嫌，长大后孩子也会不设限不设防，十分危险。

2. 在孩子面前随意裸露身体

当着孩子的面打赤膊、随意换衣服、洗澡，做出这些行为的家长不在少数。然而，这些行为多多少少都会对孩子幼小的心灵造成一定的冲进。而他们特别喜欢模仿家长，很可能在外人面前也随意穿着，可能遭受了侵犯而不自知……作为父母，我们应及早学会尊重孩子的性别和隐私，帮助孩子建立正确的性别意识。

此外，共浴或共厕，没有及时分房睡等这些行为也不可取。教育往往藏在生活的各种细节里，希望大家能注意自己的言行举止，及时给予孩子性别教育，帮助他们学会自我保护，远离伤害！

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