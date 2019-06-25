大S豪气小S抠门？教育理财观念大碰撞，你站哪边？

大S和小S一起上了一档综艺节目叫《我们是真正的朋友》，收视率一直都不错。前段时间在节目中，小S的女儿艾莉给小S发消息，称自己想买一件衣服，小S一看到衣服的图片就立刻拒绝了。

这件名牌衣服看起来十分昂贵，价格不菲。小S认为，艾莉还小，一方面个子高了衣服就不能穿了，另一方面不愿意女儿从小就养成乱花钱的习惯。

一旁吃饭的大S看过这件衣服之后立马对小S进行了反驳：

但小S据理力争，认为不能这么纵容孩子，小小年纪，没有必要穿这么昂贵的衣服。大S见说服不了小S，便自掏腰包，作为艾莉舞蹈比赛第一名的奖励。虽然小S默认了大S的做法，但她没有停止对艾莉的说教：

买衣服事件告一段落，之后他们又聊起是否给孩子零用钱的事情。小S表示她从来不给孩子零用钱，因为每次赢得比赛，爷爷奶奶都会给，自己就不用额外再给了。

大S却认为，不给孩子零用钱他们怎么存钱呢?奖励的钱和生活费应该分开给，让他们对金钱产生概念，才能正确的使用和分配。

这一期节目播出后，引起了不少网友的热议。有很多人都赞成小S的节俭做法，认为不能从小就让孩子花钱大手大脚；也有不少人墙裂表示，想拥有大S这样的豪气姨妈，早培养金钱观念也未必是坏事!

其实，今天我们并不想明确站队，毕竟每个家庭的经济条件、生活环境都不一样，不能一概而论。但有一点需要我们明确的是，我们不能走极端。

5个月大宝宝戴劳力士、吸镶钻奶嘴

早年有外媒报道过，有一个5个月大的土豪宝宝，戴的是劳力士手表、嘴里裹的是镶钻奶嘴、睡的是有200多年历史的古董婴儿车，这个小宝宝还拥有专门的衣帽间，拥有整排的设计师衣服和珠宝首饰。

她的90后有钱且任性的妈妈说过一句“名言”：我想要她拥有全部，有钱做任何想做的事情。

家庭条件好，就要如此挥霍吗?

小花妈承认，有了孩子之后，恨不得把全世界最好的东西都给她。当然，给不起最贵的，也在自己能力范围内给予最好的。但事实上，我们可以发现，有很多东西，我们仍然在过度消费。

比如某一件玩具，买的起，但是家中类似的很多，买来两天就压箱底了；又比如看到好看的衣服买买买，结果孩子长得快，很快就不能穿了。我们只贪图多、贪图好，迫切的证明我们对孩子的爱，但往往浪费钱不说，还给自己和孩子带去压力。

我很怕有一天我对自己的孩子说：我为你付出这么多，你就这么回报我的吗?

所以，过度消费是不可取的，即便你能买的起这些。

跟孩子哭穷，过分节俭，影响孩子健全性格的养成

还有的家长们跟上面的有钱任性宝妈呈极端相反。他们不仅十分节约，而且为了孩子不养成大手大脚的习惯，经常“欺骗”孩子自己很穷，一定要节俭。

事实上，这样长期灌输的思想，很容易让孩子在成年后变成金钱的奴隶，并且缺乏安全感，一花钱就有负罪感，非常自卑。

在知乎上有一个高评问题：父母的对孩子的三观形成起到多大的影响?一个匿名用户回答的第一条内容获得了8269个赞。

从小的不满足，会造成人心理上的匮乏，它会导致两种极端后果：

一是长大后会变得斤斤计较，舍不得吃舍不得穿，会对金钱十分敏感，买昂贵的东西就有负罪感，久而久之就会变得十分自卑。

二是会出现报复式补偿消费，疯狂的购买以前没有拥有的东西，对金钱不会进行适当合理的规划，甚至会影响到自己的下一代。

小花妈和大多数妈妈们都一样，希望自己的宝宝有一个优越的生活环境，但为了宝宝长大后的生活，我们必须在他们逐渐接触社会的过程中，教会他们怎么正确看待金钱。

回到篇首小S和大S关于要不要买那件衣服的争论中来，其实，买或不买，没有一个标准的答案，孩子需要学会分辨的是“想要买”和“需要买”这两种消费行为。

俗话说：钱要花在刀刃上。我们需要培养孩子的是，在该买的必需物品上，不要吝啬，能拎得清消费重点，而在自己单纯的欲望支配下，想要去获取的某样东西，我们要学会思考，该不该买。

最后，想对家长们说的一句话是：不要拘泥于一件东西买或是不买，培养孩子正确的消费观才是王道！

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