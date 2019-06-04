宝宝有这些“怪行为”很正常，不要乱阻止！

育姐这几天收到了一位粉丝留言，说自己家宝宝8个月，平时总爱吃手。本来她觉得没什么，可婆婆一直说这样不好，还要把宝宝的手绑起来。她觉得这是小题大做，可找不到理由说服婆婆，问育姐宝宝吃手到底要不要管？

育姐想说，宝宝在成长过程中会不经意间做出一些小动作，家长不理解这些动作的意义，就认为这对宝宝的发展不利，随意阻止，其实是不对的！

一、吃手

宝宝爱吃手其实完全是“名正言顺”的。出生过一段时间，他才能发现了自己有着小手这个神奇的玩具，但是由于大脑还不能很好地控制四肢，于是看起来只是把手脚胡乱地挥舞。等到3月左右，他的手眼协调能力都得到了进步，手是他能随接触到的东西，因此吃手很常见。

那为什么宝宝会把手放在嘴里呢？人类一出生就懂得寻找妈妈的胸部吮吸乳汁，说明唇部口腔的接触对我们至关重要，不仅关系到吃饭和生存，还关系到与妈妈的亲密接触，以获得安全感。因此宝宝总是想把周边什么东西都放进嘴里尝一尝，手也不例外。

喜欢用嘴巴尝尝各种东西的阶段，叫做宝宝的“口欲期”。他受到外界良好的刺激，获得的感受越多，大脑皮层也就随之长得更厚更大、沟回也变得更深，简单来说就是更聪明！

所以不要盲目阻止宝宝吃手，因为这说明宝宝的智力和身体发育达到了一个新台阶。并且，吃手经过心理研究证明，能够对宝宝起到安抚作用。如果家长强行阻止，宝宝的情绪会变得暴躁不安，吃手的行为反而愈演愈烈。

另外，当宝宝开始长牙，牙床可能痒痒或者疼痛，吃手就能起到磨牙的缓解作用。家长可以自制磨牙小饼干给宝宝吃，减少这一阶段吃手的频率。

吃手几乎是每个宝宝的必经阶段，在1岁前不影响喝奶可以不必纠正，注意卫生即可。1岁后则有可能是因为宝宝体内缺少某些微量元素如锌、铁等，可在饮食中适当补充。等到宝宝学龄前还在吃手，那么他很有可能存在心理问题。饥饿、疾病、孤独、缺爱等不良因素都会导致孩子养成吮手指的习惯。家长此时应该仔细观察孩子的情况，多交流，耐心纠正。

二、吐舌头

换个吃手一样，宝宝吐舌头是因为他的口周神经比手的神经发育更早，嘴巴是他探索世界的工具。所以孩子会把舌头伸到外面，争取碰到什么或者舔什么，只是一种自娱自乐的方式罢了。

另外，宝宝在两个月以后唾液腺开始分泌唾液，此时他会用舌头舔，接着就会出现吐舌头的现象。没有其他不良现象如便秘喝不下奶，都不用担心。除非宝宝伸完舌头后总是收不回去，那需要到医院进一步检查。

还有一种情况是，宝宝在4~6个月，会开始用舌头把送到嘴里的固体食物推开，看起来有点像吐舌头。这其实是孩子的一种自我保护机制，以防止固体噎住导致窒息。等到宝宝的这种“挺舌反应”消失，就意味着他到了能添加辅食的年龄哦~

三、撞脑袋

一些家长发现，宝宝在睡觉前喜欢用自己的头去撞婴儿床，甚至半夜醒来撞，还带着四肢一起摇摆。看上去莫名其妙，还以为孩子“魔怔”了呢。

其实，这也不是什么可怕的表现，一些学者认为这事宝宝的一种自我安抚。当他们孩子妈妈肚子里时，因为妈妈的日常活动，宝宝也会感受到震动。当他习惯了这个晃动感，出生后大人们哄他也是采取摇晃的做法，所以他自然而然地会爱上这个感觉。

所以撞击摇头都只是孩子发展出来，帮助入睡的一种方式。而且宝宝身体没发育完全，自己主动的撞击是不会撞疼的，大人过激的反应才可能吓到他呢。一旦宝宝习惯或者明白，一撞头就会有人安抚他，这个行为则很快可能持续下去。

当然，有时孩子长牙或者耳朵感染时，会用撞击缓解疼痛，家长要关注孩子的身体发育和健康情况，把两种表现联合在一起分析。如果宝宝表现得比较愤怒，那么撞击可能是他发泄情绪，采取肢体行为表达不满的方式。

一般来说，这种摇头晃脑、撞击婴儿床的行为会在几个月内消失，最晚不超过4岁。如果你家宝宝有上述这些行为，不要盲目阻止，观察一段时间再说。超过一定岁数，那就要开始纠正了！

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