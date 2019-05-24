厉害了！波兰妈妈成功诞下六胞胎

据外媒报道，当地时间5月20日，波兰一名女子成功生下六胞胎，其中两名男婴，四名女婴。据悉，这六名新生儿体重在890克到1300克不等，是波兰出现的第一例六胞胎。

医生原本以为五胞胎，手术时发现惊喜

六胞胎的母亲名叫克劳迪娅，29岁，她在孕29周时就通过剖腹产手术生下孩子们。六名小宝宝都很健康，均能够自主呼吸。但孩子们目前仍被安排在育婴箱中，以便医护人员观察，并帮助他们发育消化、呼吸、神经系统。

据了解，共有40名医护人员参与了这场剖腹产手术。生产前，医生们原本认为她怀的是五胞胎，于是安排了5个育婴箱和5支护理团队。没想到医生将第五个孩子取出后，发现还有一名女婴，这让在场所有人都惊喜不已！

克劳迪娅表示，原先得知自己怀的是五胞胎，家里也早以安排妥当，但现在一切都要重新准备了。她现在的愿望是，所有宝宝都能平安健康出院。

六胞胎全球罕见，总统发文祝贺

医生表示，成功生下六胞胎在全球范围内都非常少见，出现概率大概是五十亿分之一。波兰总统杜达也在社交媒体上发文，祝贺宝宝们的父母以及医生。当地一家足球俱乐部还表示，这六名宝宝将享受终身免费观看球赛的待遇。

据悉，克劳迪娅此次妊娠是二胎，大宝是一个2岁半的儿子。

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