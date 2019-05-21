19岁孕妈面基网友，被残忍剖腹取子

据英国《每日邮报》报道，自4月23日起，美国一名年轻准妈妈离奇失踪，杳无音讯。直到5月13日，警方终于在一处垃圾桶中发现了这名准妈妈的尸体，可怜的女子被人活活勒死，之后还被残忍剖腹，腹中的孩子也早已不见踪影。

孕妇会见网友，惨遭不测

被害的准妈妈来自芝加哥，名叫玛兰(Marlen)，现年19岁，已怀孕9个月。玛兰和克拉丽莎(Clarisa)在网上社群里结识，克劳丽莎说她有一些不要的婴儿推车和衣服。案发当天，玛兰正准备开车去她家里去拿。

克拉丽莎和其24岁女儿随后将前来的玛兰勒死，并残忍剖腹，将胎儿强行取走。接着，克拉丽莎打电话报警，表示自己刚刚生下一名婴儿，但婴儿没有呼吸。之后，还在社交媒体上欺骗网友为其捐款。

后来，有人向警方发送了一条匿名信息。在给新生宝宝做了DNA检测后，警方将克拉丽莎母女二人以及40岁男友逮捕，同时找到了玛兰的尸体。目前，三人已被告上法庭，其中，母女二人被指控犯有犯有一级谋杀罪和造成儿童永久性残疾的严重殴打罪，其男友则被指隐瞒谋杀罪。

丈夫痛苦万分，誓为妻子讨回公道

据悉，玛兰结婚已有4年。她的丈夫在接受媒体采访时一直痛哭，他说道：“我的妻子从来没有伤害过任何人。她们永远都不知道我有多痛苦。”他还坚定地表示：“我们一定会为她讨回公道。”

目前，玛兰的孩子正在医院接受治疗，情况并不乐观。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)