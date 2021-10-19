985硕士开摩的被骂，他一句话堵上所有人的嘴

英语本科专业毕业，中山大学法律硕士，大一英语6级，裸考专业英语8级，英语培训工作室创始人······

只看这一串名头，你是不是觉得又是哪位神童的别样人生，或者哪位大神的傲人履历。

但，这不过是一位40岁失业中年人的过去。现在他开摩的，同时在短视频中寻找人生新方向。

近日，一系列“985高校硕士当摩的司机”的短视频火了。

视频中，一位其貌不扬的大哥，剃着光头，身着松垮的蓝色T恤，骑着一辆黑色电动摩托车，车前挂着一个红色头盔。

如果不是他秀出一口流利的英语口语，确实很容易就让人以为，这不过是一位普通至极的摩的师傅。这种强烈的反差对比，也随着视频的火爆，将其送上抖音热搜。

这位大哥叫杜杨，1983年生人。2003年本科，上的是湖南文理学院英语专业，毕业后考上中山大学法律硕士。

本来，通过校招他进入了湖南省一家出版社工作，但挡不住对英语的喜欢，再加上专业出身，平时也会去一些教辅机构兼职。

当然，前些年的英语教培收入有多客观不必多说，于是2014年他就辞职和朋友合伙开了公司，2017年成立独立工作室，做一些中小学及出国英语培训。

直到，一纸“双减”落地。

其实事情到这里并没有什么特别，可是就是他拍的一系列视频让杜大哥陷入了一场网络舆论漩涡。

9月的一天，失业在家的杜大哥在小学门口接孩子放学，可能是因为装扮随意，居然有一个路人询问：“师傅，走不走？”

杜大哥一脸懵，发觉自己靠在一台摩托车边，对方把自己当成了摩的司机。

虽然这没有成为杜大哥的第一单“摩的”生意，可是他觉得挺有趣，“正好没什么事情做，在家待着也是待着，可以试试，调剂一下生活”。

但是，才华往往就像“怀孕”，总有被看出来的一天。杜大哥看网上很多人拍短视频，觉得自己英语正好可以用起来，抱着自娱自乐的心态，拍了第一条，火了。

于是，他以“摩的”师傅的装扮和身份出镜，你能看到他娴熟地进行英文自我介绍，会看到他伴着英文热曲载歌载舞，甚至自己翻译朗诵《沁园春·长沙》英文版，一条视频就收获近7万人点赞。

但视频火了，杜大哥的烦恼来了。有亲戚把他的视频转给了其父母，结果体制内工作一辈子的老两口顿觉“没面子”，不希望他再出去跑摩的。

自己的儿子也会说再干下去就不理爸爸了。

更伤人的，是网络上的陌生人。有些人在评论中数落还不够，还私信“教育”杜大哥，说这个学历干这行很丢人，话说的也难听。

还有人攻击杜大哥的英语，口音严重说的太差。

而最多的质疑，是认为杜大哥作秀，一个名牌大学硕士毕业生，靠”摩的司机“身份炒作噱头，于是偷偷去查他的学历，去“扒”他的毕业论文。

而其实，杜大哥真正做摩的师傅就5天时间，好的时候一天有几十块，差的时候就几块钱，几天下来一共赚了大约200多元，连租摩托车的成本都不够，赚钱更是不可能实现。

杜大哥也说，本来就是把这段时间作为调剂，从没想过当做正式职业，“其实像我这样的例子挺多的，只不过我被曝光出来而已，我觉得很正常，每个人生活都有高低起伏，因为工作性质，我走入了事业的低谷期，骑摩的调剂一下生活，并不是职业，仅此而已”，“以后可能还会骑摩的，但不是用来载客，服务于自己的创作需要吧”。

看完杜大哥的故事，我突然想起这几天在微博上发文的宋冬野，那个因为吸毒被抓的歌手。

他因为自己的演出被举报取消，抱怨这个世界“不给他混口饭吃”，对质疑他复出的网友大爆粗口，一副不知悔改的嘴脸。

他全然忘了，因为吸毒者，那些毒贩为获得巨大利益铤而走险，那些牺牲的抗毒英雄，再也无法醒来！

如果一个硕士都可以在人生失意时，勇敢的迈出新的一步，努力适应新的行业，怎么一个歌星，一个拥有三层酒吧的老板，就显得如此委屈呢？

无非就是对名利的不舍，难忘昨日辉煌，在犯错后不想担责，不愿改变，把软弱归咎于压力。从前种种辉煌，如何怎能甘于屈于台下呢？

即使有“360行，行行出状元”的老话，想消除职业之间的差异确实不易。

也不难发现，民众对于学历认知仍然有很大差异，在部分人看来，高学历就应该与高等职位相匹配，做不到公司高管就是对不起自己的学识。

想让人们摒弃“唯学历论”，恐怕需要相当长的一段时间。

最重要的，是面对人生困境时，能有一种豁达的态度。

《菜根谭》有一句话：“横逆困穷，是锻炼豪杰的一副炉锤，能受其锻炼，则身心交益，不受其锻炼，则身心交损”。

谁能永远一帆风顺？遇到失意的坎，区别就是能否在人生失意时保持开放平和的心态，并且通过自身的努力重新站起来。

尤其是“丢面子”这句话，学生时代我们可能听父母说的就不少，即使是40岁的杜大哥，也没逃过。

其实细想想，成年人世界中遇到的很多问题，在未成年的时候都遇到过，只是换了不同的内容和程度。

如果，我们能不再执着于那些分数、名次，那些世俗、功名，情绪才不会被这些所牵引，困难、挫折才能成为一种锻炼，提升自己，获得成长。

如果，我们能转换视角，丰富看待问题的维度，也许在困境中能看到更多的可能，不断调整，学习生涯、职业生涯就会拥有多重视角。

杜大哥在接受媒体采访时说：“我其实还挺佛系的，只要你足够优秀，就不在乎别人评价，也不在乎外在的东西很多人都不是一帆风顺的，我只是行走在低谷，而且我信奉一句话：“读那么多书都是有用的，生活也会持续向上走的。”

不管杜大哥能不能收到大众的认可，我相信他的未来会越来越好，因为“热闹过后，网友散了，我还是我”。

哦对了，他之前一年能挣40万，目前没有经济压力。

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