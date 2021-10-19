用钢丝球帮爸爸洗车，剪妈妈身份证照片做生日贺卡！这一届娃太能了！

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近日，一则女儿用钢丝球帮爸爸洗车的新闻，意外走红网络。

这天，新疆克拉玛依的陈先生想要自己动手洗车，一旁的女儿也上前来帮忙。

是贴心的小棉袄没错了！

谁知道在陈先生清洁内饰时，女儿拿了个钢丝清洁球，一遍又一遍地刷起了车门…

等陈先生发现时，车门已经被刮花了。

事后孩子母亲笑得不行。

陈先生也很是无奈：“修车花了350，但毕竟是亲生的，不能生气”。

对此，网友纷纷表示：小棉袄漏风了哈哈哈哈哈哈……

也有网友坦诚：想当年我用钢丝球洗的电饭煲内胆。

这让我想到了那个剪下妈妈身份证照片做生日贺卡的小姑娘，同款漏风小棉袄！

9月26日，安徽一个小姑娘，想亲手给妈妈做一张生日贺卡。

眼看着贺卡快要做完了，却找不着妈妈的照片，一张都没有。

贺卡少了照片就像是少了灵魂，这可怎么办？

机灵的小姑娘忽然想到身份证上就有照片，于是翻出妈妈的身份证，将照片剪下来，贴在了贺卡上。

看到女儿做的生日贺卡，还有缺了一块儿的身份证，妈妈表示：心情很复杂。

幸好，这张身份证是过期的。

想来爸爸也得防备着点儿，千万别把身份证放在女儿能找到的地方！

这一届小朋友，坑起爹妈来简直太能了！

更憋屈的是，他们自以为是在帮忙。

打也不是，骂也不是，又是气又想笑，被坑了也只能认栽。

这个小朋友正在学习做家务，将妈妈的苹果笔记本跟衣服搁桶里一块儿洗了。

到底是夸他勤快，还是说他败家？

好像哪个都说不出口。

另一个娃娃倒是没洗笔记本，但他把妈妈的金戒指、金手镯给丢马桶里洗了。

爸爸找来筷子小心翼翼地一样一样地给夹上来，看着他大气都不敢喘一口的样子，莫名有点点心疼……

但是你说这些孩子能有什么坏心思呢？

他们只是平平无奇的坑爹坑妈小能手罢了！

2

有时候，孩子坑爹妈是无心的。

就像下面这对父子，手牵手准备走木桩过水塘。

本来走得好好的，父子俩各踩各的桩，谁也不碍谁。

谁知孩子一个操作将爸爸跟自己都给坑了。

只见他一个不小心踩在了爸爸正准备走的木桩上，瞬间让爸爸无路可走。

爸爸无处落脚，直接踩空往前一扑栽倒在水里。

孩子也没能幸免，被爸爸带倒。

虽说水不深，但是父子俩谁也没能干干净净走出水塘。

也有些娃坑起爹妈来靠的是“实力”。

实力坑爹妈，一点不手软呀！

前不久，江苏淮安一位母亲到消防站求助，她的脖子上正套着一把密码锁。

原来那天下午，她正在做家务，儿子拿着新买的密码锁在玩儿。

谁知儿子偏要作妖，竟趁她不注意时，将密码锁套在了她的脖子上。

本来这个锁有密码就能解开，可偏偏密码被儿子改了，这个熊孩子还没记住新的密码！

她在家试了各种法子，都没把锁打开，只好求助消防员。

最终消防员动用了绝缘剪，才将锁剪断。

事后消防员调侃：“你家孩子这么调皮，回家必须打一顿。”

母亲回道：“在家已经打过了，都睡着了现在。”

虽说有了娃，注定逃不了被坑的命运。但是孩子们，请手下留情呀！

3

当爹妈的都听过一句话：孩子静悄悄，必定在作妖。

前不久，广东东莞，一对3岁双胞胎就趁着妈妈没注意，偷偷用电推子互相理了发。

等妈妈看到时，现场已经是满地头发，俩孩子头上像狗啃了一样。

她好气又好笑，最后索性给他们剃成了光头。

家有两个娃，时常联手坑爹妈，偶尔还能互坑。

家有三个娃，那就是拆家的架势了。

看看这三个娃，场面多安静，一派和谐。

然而爹妈看到，估计会心脏加速脑壳疼，分分钟怒气飙升吧！

这还不是最可怕的。

有时候爹妈静悄悄，才是孩子作妖的好时机。

比如这位爸爸，只是眯了一会儿，再睁开眼，身上已经密密麻麻贴满了贴纸。

想想还得一张一张撕下来……心疼一秒钟。

嘘~爸爸睡着了。

我来给他化个妆，描描眉画个眼线，涂上我最爱的口红色……哦，还得写上“酒鬼”俩字，谁叫他总是喝酒来着！

孩子作起妖来，破坏力真的惊人。

但是这些“意外惊喜”最后都变成了甜蜜的烦恼。

如果太烦恼了，就在心里默念：亲生的，亲生的，亲生的……

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