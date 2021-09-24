连播19季再次被骂上热搜，它暴露了家庭教育的失败

还记得《变形记》吗？

2019年底，这档节目被叫停，它被称为“史上最长寿的真人秀”，一共播了19季。

自开播以来，它就伴随着争议声，直到最近，仍有因它而起的新话题。

01

假的，都是假的

节目名称显然受卡夫卡启发，他在小说《变形记》中描述了一个旅行推销员变成甲壳虫之后遭遇的故事。

主人公之前挣钱养家，赢得了家人的一致尊重。而在他变成甲壳虫之后，无力支付父亲的债务和妹妹的学费，于是家人开始嫌弃他、驱赶他。

伤心欲绝的主人公最后离家远去，在孤独中死去。

这部小说和这档同名节目，讲述的都是人性。

《变形记》简单来说，就是让城市里的叛逆孩子和山村里的贫苦孩子进行互换，体验对方生活。

贫富家境带来矛盾、冲突错落交布，非常吸睛。

关于制作节目的初衷，制片人曾表示，“《变形计》是我们在偏远山区挖到的一剂良药。”

而这档节目的走红，也正是因为它符合很多从苦日子里走出来的60后、70后家长教育观——让孩子吃苦才是最好的家庭教育。

然而，事情真的是这样吗？

很多在节目里表现出“变好”的城市叛逆少年，在结束后，真的有变好吗？

很不幸，并没有。

每期的结局是假的，过程也是假的，前段时间有参加过的主人公揭露了节目内幕，节目中的那些冲突、煽情镜头，都是按照剧本走的假象而已。

02

主人公有改变人生吗？

节目中有几位大家可能还能回想起的城市主人公，比如崇尚暴力、挥霍无度、每天与父母对着干的97年西安少年王晨正。

他信奉“一切问题都可以用拳头解决”，因为多次打架已经被学校开除，每日和朋友混迹街头，人称“街头小霸王”。

校长得知他要去参加《变形记》，只是淡淡的表示，担心会毁了节目。

然而，在交换的甘肃农村，节目中的他却一点点变得纯良起来。

爷爷的狗走丢了，一家人半夜起来找狗；

低价典当了妈妈送自己的8万块项链，给爷爷治病；

临行前与爷爷依依不舍，给爷爷磕了三个响头。

他爸爸也表示，会把和王晨正同期交换的农村主人公丫头（尚领兄），和爷爷一同接回西安照顾。

节目到这里就结束了，可是人生没有结束，生活仍在继续。后来的他们怎么样了呢？

前段时间，#尚爷爷去世#冲上热搜。

王晨正发布了尚爷爷的讣告，我们这才关注到，原来丫头在节目结束后不久便辍学在家。

爷爷反对，但她仍然嫁给了比自己年长很多的同村男人，生了一个女儿，之后患病离世，年仅19岁。

同样令人印象深刻的还有李耐阅，她扬言希望父母死去，自己得保险。

在节目的大结局中，她主动拥抱了父母，变得懂事体贴。

但是，在节目之外，“懂事体贴”的李耐阅摇身一变成为网红。

她改名李幼恩，晒出和父母断绝关系的手机页面，并表示自己以后再不姓李。

除此以外，她还沉迷整容，私生活混乱，在一次吸毒中被荆州警方抓获。

03

缺位的家庭教育，才是源头

城市里的叛逆少年们变坏，难道仅仅是因为没吃过苦吗？

面对叛逆的孩子，家长们不反思自己的教育问题，反而一味推责环境，甚至想要通过一个节目去改变孩子，这难道不可笑吗？

节目中还有个问题少年易虎臣，同样年纪轻轻横行霸世，在学校打老师。

他的父亲希望送他来这个节目“学好”，采取的手段是送了他一部iphone4s。

在节目里他当然是“改造成功”，凭借节目还成了小有名气的网红。

回家之后，因为对学习没有兴趣，他的父母资助他开了影视公司、淘宝店以及一家手机专卖店。

他开着奥迪敞篷跑车，热心公益，还经常回去看望同期的农村主人公，捐助山区儿童，吸粉无数，被称为“少年老板”，一时成为典范。

然而由于经营不善，他的几次创业均以失败告终。于是他盯上了网友，先后向粉丝借钱30余万元，被列为失信人员。

易虎臣真正需要的，是教育和陪伴，而不是简单地用钱“收买”或是“吃苦”。

身为家长，不去教育孩子，反而将教育的权利让渡给其他人，寄希望于通过其他力量来让孩子“变好”，这是对自身责任的一种逃避，也无异于痴人说梦。

节目中只有一个月的时间，而根据参与者的回忆，实际上在村里只待了短短十三天，漫长岁月里的教育缺席酿成的恶果，仅仅依靠这十三天的吃苦便能化解吗？

更何况节目给主人公们带来的名气，更进一步加速了他们的堕落。不仅没有改变他们人生的轨道，还起到了助推的作用。

或许，育儿先育己。想要令孩子改变，最先考虑的应该是改变家长。

著名作家卡森·麦卡勒斯曾说：

“儿童幼小的心灵是非常细嫩的器官，冷酷的开端会把他们的心灵扭曲成奇形怪状。一颗受了伤害的童心会萎缩，一辈子都像桃核一样坚硬，一样布满深沟。”

缺位的家庭教育正是一个冷酷的开端，父母只懂得纵容和谩骂甚至责打，只会让孩子更加叛逆，慢慢失去变好的动力。

而只有充满爱和陪伴的教育，才能潜移默化滋养孩子的心灵，让他感受到温暖，寻找到人生的意义，从而成为更好的自己。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)