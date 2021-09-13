种的西瓜被偷急哭男孩：那是我的作业，感觉心破了

开学一周，暑假作业都交上了吗？

为了交作业，孩子们可谓是使出了浑身解数~

比如

你们小时候有没有想过，捐掉自己的暑假作业

杭州有位妈妈带女儿一起给山区小朋友捐书

结果机智的小女孩在里面夹带了自己的暑假作业

面对妈妈的质问

小女孩急中生智——

“怕山区小朋友没作业写”

当然，也有认认真真完成作业

结果天有不测风云

突发意外交不上的情况

我的作业被偷了，是真的

这位可爱的孩子来自浙江义乌，他的暑假作业之一是种植瓜果蔬菜。因为自家开了个餐馆，孩子就把西瓜种在了店面门口绿化栏中。

刚放假的时候，孩子就跟着妈妈去菜市场精心挑选了两株西瓜幼苗。回来后，孩子便全情投入到种植西瓜中去了~

暑假炎热，但是无论刮风还是下雨，孩子都坚持不懈给幼苗浇水施肥，早晚两次，天天如此。

小小的西瓜幼苗也逐渐成长，开花结果。眼看着就要瓜熟蒂落，却突然被人偷了！

8月28日，孩子父亲准备开门营业时，发现门口的西瓜不见了。

得知自己的西瓜被偷了，孩子特别伤心，边哭边表示：

“看它一天天长大我很开心

现在心里破了”

这件事也受到了网友们的关注，大家都纷纷谴责小偷。

毕竟他不是简单地偷了个瓜，更是伤害了一颗真挚的童心。

偷瓜贼落网

事实上，孩子父亲发现瓜被偷了后，立即就调了门口的监控。

监控画面显示，前一天晚上，一辆路虎停在店门口。

车上下来一位白T恤男子，摘走了西瓜。

但是偷瓜事小，孩子父亲并未报警，

只是截取片段放到了本地论坛上，

没想到这件事由于被热议受到了警方关注。

警方主动联系了孩子父亲，

并通过调查，确定顺走西瓜的人为朱某。

将其传唤至派出所，让朱某写下了检讨书。

原来朱某当晚开车路过，

觉得小西瓜特别可爱

就顺手摘下了

第二天他了解到相关事情后，已经主动进行了赔偿，

由于朱某认错态度良好，且孩子父亲表示了谅解。

警方决定免于处罚。

也许对于朱某来说，

只是顺手摘了个瓜，

但是对孩子来说，

那却是他整个暑假的心血。

和对这个世界的信任，

莫伸手，伸手必被抓！

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