相恋21年求婚19次，遇见对的人晚一点没关系

最近的娱乐圈特别热闹。

人设崩塌的，性侵被拘的，言语侮辱的，剧情虽然一反再反，但是狗血的剧情已经让众人审丑疲劳。

木心先生说：从前的日色变得慢，车，马，邮件都慢，一生只够爱一个人。

在这个看书不如看图，看图不如看视频，看视频也得是短视频的时代，人心仿佛变得浮躁而暴戾。

对待感情，也是如此。

有人说明星的爱情不靠谱。

其实，很多事明星并不能免俗，尤其是在爱情里，痴男怨女也并不少。

香港演艺圈中就有这么一对模范夫妻，他们早早结缘，却一直未能修成正果；相恋三十载，求婚就有十九次之多；双双患癌，在晚年选择步入婚姻。

他们是罗家英和汪明荃夫妇。

2018年央视的《经典咏流传》节目晒出过罗家英写给汪明荃的情书，这封情书，回忆了三十年前，两人一吻终身的经过，其中，“晚一点没关系，只要有一个好的结尾”、“你剩半条命，我也剩半条命，我们就合成一条命”等感人又深情的告白，被奉为经典。

两人还在节目中共同演绎一首《鹊桥仙》，就是那首“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”。

两人的爱情故事也确实应和了这一诗句。

让我们回到30年前，当年的罗家英和汪明荃初相识。

罗家英是1946年生人，3岁从广东移居香港，粤剧世家出身的他从小喜爱表演，8岁学艺，师承众多京剧名家，21岁就已经挂头牌成为资深老倌（主角）。

后来粤剧式微，不得不转向电影行业，但这段粤剧生涯为两人的爱情找到了共同话题。

在香港电视台无线艺员培训班毕业后，他也是饰演了很多平淡的小角色，直到参与周星驰的电影后，开始广为人知，而此时他已经四十多岁了。

而汪明荃呢？一直是TVB的当家花旦。她1947年在上海出生，9岁到香港，19岁后成为香港丽的（亚视）电视台演艺培训班首批学员，以第一名的成绩毕业成为节目主持人，22岁就成为电视明星。

除了做主持人，她和众多明星，比如郑少秋、赵雅芝、刘松仁、谢贤等合作的电视剧更是家喻户晓。

尤其是1982年的《万水千山总是情》，在80年代火遍大江南北。

汪明荃有个外号“阿姐”，既是她事业成就斐然的荣耀，也是她的性格特点——严苛霸气的大姐大。对于完美追求近乎苛刻的她，这个名号令多少后辈胆寒。

两人的缘分是在1987年开始的，当时粤剧《穆桂英大战洪州》的导演，力邀41岁的罗家英出演男主杨宗保，而女主穆桂英，有人推荐40岁的汪明荃来担纲。

戏如人生，事实证明，这对CP确实珠联璧合，两人在排练中也产生了感情。

这份感情源于两人共同对艺术的认真，也源于罗家英牺牲自我，全心包容。

刚见面，汪明荃就要求罗家英“你一定要陪我练功，一年之内不能接戏和演出”，专心为这台粤剧练习。

这就意味着，在1988年正式演出前，罗家英将没有任何收入。

但是，罗家英答应了，他感动于这个女人对艺术的认真负责，也愿意为这个一见钟情的美人付出一切。

他们是难得的知音，也有着互补的性格。

罗家英性格大大咧咧，乐观向上，他看穿了阿姐的强势，不过是缺乏安全感的表现。

每次汪明荃排戏累的饭都吃不下，罗家英常常开车去很远的市场买来下饭的菜，就为她能多吃两口。

所以“每天早晨都为我跑几条街去买最爱吃的豆浆油条”这招早就不新鲜了。

练功之余，罗家英还会逗汪明荃开心，起初阿姐看不惯这个嬉皮笑脸的秃顶“老头”，但后来才发现，和他在一起很轻松。

而且每晚，罗家英还坚持送汪明荃回家，甚至放言：从今往后，我不会让任何人在舞台上欺负你。

直到演出公演，这对搭档在戏台上赢了个满堂彩，那一刻他们就是杨宗保和穆桂英。

也就是在那一天，汪明荃抑制不住激动，吻了罗家英的脸颊。

她何尝不知道罗家英对她的感情，只有在他面前，“阿姐”才能摘盔卸甲，做回一个小女人。

可是不行，她害怕婚姻，两次不成功的感情，已经耗尽了她对围城的信任。

1971年，汪明荃25岁和商人刘昌华结婚，但奈何婆婆强势，逼迫媳妇回家相夫教子，尽女人本分。对于事业心重，独立自主的阿姐来说，这不能接受。

再加上因为意外摔倒，汪明荃流产丧失了生育能力，这段婚姻自然无法长久。

后来，她又认识了金牌主持何守信。可惜，何大主持却不“守信”，无心单恋一枝花，两人相伴十年，爆出了男方劈腿的绯闻，甚至在事发后，一句话都没留就远去海外。

两次打击，让要强的阿姐也撑不住了，严重的抑郁症让她整个人状态极差，连看了六年的心理医生，还查出了癌症。

所以，不论罗家英如何追求，她始终不肯松口，可以恋爱，但绝不结婚。

于是，这段恋爱，一谈就是21年。

罗家英曾说：“我面对汪明荃时好自卑，她说话比我大声，钱也比我多，脾气也比我大，我大过她的只有年龄”，一句玩笑，也有几分真实。

可是，谁能看出罗家英那份永不熄灭的爱，

1996年，报纸上登广告求婚；

2003年，阿姐个唱台上求婚；

2004年，阿姐获得银紫荆奖章求婚；

2005年4月，樱花树下求婚；

···

要不，他怎么会19次求婚次次被拒，却依然守护在心爱的女人身边呢？

不知道是幸事还是祸事，老天尽然通过这种方式，让有情人终成眷属。

那是2004年，罗家英被诊断出肝癌。

其实两年前，汪明荃就被查出罹患乳腺癌，加上之前就有的甲状腺癌史，身体状态不容乐观。罗家英第一时间赶到她的身边，照顾之余，再次提及婚事。

但汪明荃担心自己时日无多不想拖累，又一次拒绝了。

而这一次，当听到罗家英用颤抖的声音说：“阿姐啊，这辈子我恐怕没福气娶你了”，汪明荃回答：“等你好了，我们结婚”！

一场手术，罗家英挺了过来。

2009年5月2日，两人在拉斯维加斯，成为夫妻。

这对六旬老人，终于偕老，已然白头。

曾经，罗家英帮助汪明荃走出低谷，为她拉开了封闭的窗帘，让阳光洒进心里。现在，汪明荃照顾罗家英恢复健康，给他一个机会相伴到老，让真情得到回应。

两人婚后的生活依然甜蜜，和所有老夫老妻一样，两人打趣拌嘴，汪明荃总是埋怨罗家英太随意，东西乱扔，还拿名牌围巾擦眼镜。

而罗家英呢，总是笑嘻嘻地赔不是。

一个喜欢安排，一个享受安排。

如今两人没事旅旅游，

健健身，下下馆子，偶尔接接戏，玩玩社交媒体，

2019年还庆祝了结婚十年。

罗家英有一条红色领结，就是两人在节目里唱歌时戴的那条。据说是汪明荃用一条大丝巾改做旗袍时，剩下的布料做的。

多像两人的爱情啊，你加我，才是完整的。

所以，不要总是觉得爱情很远，很伤。因为只要那个人是对的，晚一点真的没关系。

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