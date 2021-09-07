怕被家长骂，6岁男孩吞下哨子后隐瞒二十年，千万不要这样养孩子

大家小时候有没有，做错事因为怕被家长骂而不敢说的经历？

我想大多数人都有吧~

不过相比起今天故事的主人公，我们可能要幸运得多。

吞下哨子20年不敢说

深圳林先生近二十年来饱受肺炎的折磨，病情反反复复，苦不堪言。

关于肺炎的起因，林先生自己心里也有合理的猜测。二十年前，林先生当时还是个年仅6岁的男孩，在玩耍时不慎吞下了一枚哨子。

年幼的他担心告诉家长会被骂，于是就默默瞒了下来。这一瞒就是二十年，期间也去过很多次医院，但一直查不出来哨子在哪。

最近，林先生又因为肺炎来到医院检查，医生在做支气管镜检查时发现了端倪。

随后医生为林先生实施了手术，顺利取出了哨子，还彻底清洗了右下肺。

至此，二十年前被偶然吞下的那枚哨子，总算取了出来，林先生也表示舒适多了。

网友们在替林先生开心之余，也纷纷想起了自己小时候做过的“傻事”。

还有网友的关注点逐渐跑偏：

当然啦，更多的网友因为这件事，开始反思教育问题。

怕被家长骂，酿出多少惨祸

我们或多或少都有过这样的经历，只不过对大多数人来说，隐瞒的都是一些无足轻重的小错误罢了。

但是也有一些孩子，因为怕被家长骂，酿出了惨祸。

2019年7月13日，宁夏银川永宁县一名6岁的女童李钰彤失踪，14日下午在废弃土房内，女童尸体被发现。

经过警方调查，凶手系女孩二爷爷家的两个外孙，一个7岁，上一年级；另一个12岁，事发时上六年级。

那么是什么造成了这起谋杀案发生呢？事情真相令人意想不到——

被害女童与他们在玩耍时，从木架上意外跌落，头部着地当场昏迷。但是12岁男孩怕女童醒后告诉家长，导致自己被骂被责罚，于是用木板将其打死。

仅仅是因为害怕被家长骂，就无情地夺去另一个同伴的生命。

美国曾报道过一个10岁女孩的案子。

这名10岁的女孩有个六月大的弟弟，某天她抱着弟弟玩耍时，一不小心把弟弟的头摔在地上。看到弟弟不停的哭泣，女孩儿担心会受到父亲责罚，于是就用脚去踩弟弟的脑袋。

她的本意只是想让弟弟停止哭泣，想让自己避免被家长责罚，担心自己被家长骂，但是她的行为却造成了弟弟死亡。虽然家长及时将弟弟送医，但小男孩因伤势过重还是不幸离世了。

因为怕被家长骂，孩子们会伤害别人，也会伤害自己。

因为玩耍时不慎弄湿衣服，上海一名9岁男孩怕被家长责罚，就坐在河边的泡沫板上不敢回家。

湘西一男孩吴某文因在学校犯了错误，被老师发现后告知了家长，担心回家被父亲责骂，不敢回家，一直徘徊在公路上，就这么待了一个晚上。

13岁贵州男孩小田被妈妈骂了几句，第二天早上7点多，因为害怕再被骂，小田从宁海深甽镇上湖村离家，住在凉亭，五天后被寻回。

2019年，9岁男孩不小心撞碎了学校的玻璃，因为害怕被责骂，而选择留下纸条后跳楼自杀。

这不禁让人反思：家长在孩子心中怎么就成了洪水猛兽呢？家长的责骂就这么可怕吗？

你以为是爱，孩子却只看见了狰狞

上周表姐生日，有人逗小侄女，让她模仿下妈妈平时的样子。

我们都以为她最多拿出手机对着手机傻笑，结果万万没想到，七八岁的小姑娘皱起眉头，双手叉腰，几乎是咬牙切齿地吼道：

这么简单的题目都不会，笨的跟猪一样！

几点了？作业怎么还没写完？还哭哭哭哭？滚回去写作业啊！

知错了有什么用！还不是我来收拾！看到你就烦！

在场的大人们包括表姐都惊呆了，原来在孩子眼中，自己竟然是这样的形象吗？

我们责骂孩子，初心也是希望孩子能够吸取教训，不要再犯，成为更好的人。但是善意的初衷却因为用错了方法，变成了伤害孩子的利剑。

全球儿童安全组织SAFE KIDS曾发布过这样一组海报，每次看到都觉得触目惊心。

“你脑子让猪吃了吗？考成这样，还有脸回家？”

“天天毛手毛脚，你上辈子是闯祸精啊？家里有你，真倒大霉了！”

“没见过这么脏的孩子！你是从垃圾堆里捡出来的？”

你以为只是随口抱怨斥责几句，孩子没心没肺不会放在心上，第二天就照样开开心心。但事实上，这些话却深深烙进了他们的心里，成为他一生的心理阴影。

甚至在他们长大成人后，还会半夜被噩梦惊醒，耳边仿佛还萦绕着梦中爸妈把杯子用力摔在地上的声音，并大声地吼出的那句“你还有脸回家！”

穿越愤怒，倾听孩子

其实有些家长在斥责完孩子之后，自己也会感到愧疚，但是又碍于面子不愿意道歉，于是自我安慰，“我是为他好。”

然而这根本不是爱。

当孩子犯错或是遇到困难时，他们的第一反应必然是害怕，会本能地趋利避害。当他们想起家长暴跳如雷、大声责骂的样子时，内心的恐惧就会加深，应激防御机制便会激活，他们便会选择逃避、撒谎。

因为他们知道承认错误后等待自己的不是安慰和支持，而是责骂和惩罚。本来就已经够害怕了，为什么还要给自己招来责骂和惩罚呢？

所以他们什么都不敢跟家长说，宁可选择结束生命，也不愿意向家长敞开心扉寻求帮助。

当孩子向你求助时，当孩子主动承认错误时，不要急着斥责，先帮孩子一起解决问题，让他们知道你是值得信任的，是可靠的。

只有这样，他们才有和你说实话的勇气。

斥责和怒骂，根本就不是爱，只是将自己的情绪全都宣泄到孩子的身上，把自己最坏的情绪留给自己最亲密的孩子，将他们越推越远。

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