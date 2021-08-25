8岁就出道？网友炸了：分明是虐童！

几天前，成都一偶像男团宣布出道！

不仅有线下筹备的发布会，还发布了全新的组合单曲，仪式感很足。

没过多久，他们就成功获取了网友的关注。不过不是因为他们出名、圈粉，而是因为他们的年龄太令人惊讶了。

这个少年团由7个小男孩组成，成员的平均年龄竟然只有8岁，最小一个7岁，最大的也只有11岁。

拿网友的调侃来说，这就是一群“毛都没长齐”“牙都没换完”的小屁孩。

随后越来越多批判的声音涌出来：

更多网友喊话让孩子回归校园，做他们这个年龄段该做的事情。

迫于网络压力，少年团所属公司发文回应，称“公司不是把孩子当作赚钱的工具，而是在孵化具有时代意义的新一代少年榜样”。

24日凌晨，该公司再次回应称，不做饭圈文化，没有资本运作，并将“天府少年团”（Panda Boys）更名为“熊猫少儿艺术团 Panda Boys”。

但是显然，网友对公司的说法嗤之以鼻。

这次事件，将偶像低龄化的问题再次摆在了大家面前。

近年来，越来越多的娱乐公司都在想方设法，纷纷推出未成年团体、未成年偶像，试图在“养成系”市场分一杯羹。

所谓“养成系”偶像，虽然主角是未成年孩子们，背后却是完完全全的资本游戏。而这些孩子过早地接触娱乐圈，无论是成名还是隐没，都需要承担很多本不该由他们承担的负担。

而且18岁以前正是打文化基础的关键期，没有扎实的文化基础，以后的演艺之路也容易受限。

今年高考结束，时代少年团的队长马嘉祺被爆高考落榜，学霸人设翻车，引来网上一片冷嘲之声。

这一新闻在网络上引起轩然大波，使得娱乐圈的文化水平更加令人诟病。

再想想以前的那些少年团出道时好歹已经是初中，后面也没有放弃读高中考大学。

没想到这次来个天府少年团，直接全员低年级小学生，也算是内卷出了一定的境界。只是不知道，这几个还懵懵懂懂的孩子能走多远……

《北京青年报》称，这种低龄偶像养成，以及所谓的打造“童星”“童模”，实际上是一种虐童行为。

只是这种虐童行为，经过了“艺术包装”，又不被法律所禁止，因而被中国家长和商家追捧。这种行为让孩子过早地被娱乐圈的浮躁和功利侵染，让孩子在不健康的环境中被迫成长，甚至沾染上不良风气不知不觉走上歧途。

8月，正是广电总局的综艺节目专项排查整治月，希望能够好好杀一杀这股歪风邪气。

对于如今娱乐圈这种现象，作为家长你怎么看？

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