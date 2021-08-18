要有多幸运，才能遇到一个李承铉！

Wu~我迷上了一个有妇之夫

最近看《披荆斩棘的哥哥》上头了，这个夏天是属于披荆斩油的型男们啊~

要我说，初舞台第一个成功出圈的回锅艺人，非新晋斯文败类——李承铉莫属！

这两天我的做梦素材都来自这位“铉欧巴”，老阿姨也体会到了追星少女的快乐~

低音炮禁欲系表演燃爆全程，太绝了！

据说，舞台运镜都是@李·偷心盗贼自己设计哒~

一上台就上演“眼镜杀”！

低音炮开嗓简直苏爆惹！

这颜值，这业务能力，yyds！

这首《天上飞》我也就看了8、9、10…20+遍吧

网友们都说，秒懂戚薇的快乐。而戚薇凡尔赛了一把，直接带网友上了高速：我的快乐。。。何止这些！

然鹅，这么一位颜值和才华并存的哥哥，很多人却并不认识。

连一起参赛的哥哥，都第一次知道：他是戚薇的老公吗？

小春哥几次都没记住他的名字：

遥想当年，《会有天使替我爱你》尹堂曜也是帅翻了一众迷妹。但刚圈了一点粉，就英年早婚，淡出荧屏。一晃这么多年过去了，存在感能不低嘛~

不过，这次曾被嘲“吃软饭”的“居家好老公”“全职奶爸”是彻底藏不住啦~

李承铉，就是传说中的别人家的老公和爸爸！

看了李承铉的采访，真的有被他的真诚和清醒打动到！

面对易立竞，嘴上说着“我没有什么需要隐瞒的，你可以随便问”，下一秒就紧张地不停地喝水，笑死……

但也坦言确实有过“当全职爸爸就很没面子”的想法。

承认自己曾经的顾忌和脆弱。

特别是谈到全职带娃的无助，太能感同身受了！

虽然一度抑郁，陷入低谷，但没有责怪、怨怼，老婆一感激就觉得很温暖和幸运。这样双向奔赴的感情，爱了爱了！

而他参加节目也是被戚薇“套路”了，说要给女儿做榜样！

作为奶爸，李承铉真的是优秀了！非常注重细节，比如蹲着跟女儿讲话。

会站在平等的立场上，问女儿的真实想法和需求。

夫妻俩育儿观念不同，还会拉老婆参加家庭会议，一起探讨育儿难题，统一战线。

Lucky那么可爱，与爸爸的尽心陪伴、悉心照料绝对分不开的呀~

但对于自己的付出，李承铉说“自己只是做了身为父母分内的事”。

要哭了，那些还嘴炮“生儿育女是女人本分”的人，按头你们来上课！

李承铉不仅业务能力好，能带娃，他还是个名副其实的“宠妻狂魔”！

结婚7年了，每天醒来的第一件事，仍是么么哒

过分啊，甜齁了。

洗漱时，李承铉一边刮着胡子，一边还不断用手摸摸老婆，安抚她的起床气。

也太温柔了吧！！！

戚薇清醒后，仔细一瞧，“这不是我的T恤吗~”

李承铉眼巴巴的，一脸无辜“有何不妥？”

离谱，看来这是“虐狗夫妇”的日常操作。

日常生活中，这两人也是无时无刻地冒粉红泡泡

戚薇吃芒果，李承铉双手捧着纸巾接

走在路上，戚薇鞋带散了，李承铉自动蹲下去系

简直就是忠犬系男友的典范！！！

狗粮是个好东西，营业时间继续撒

被问到“结婚后有遇到过异性示好吗？”

俩人的回答↓

俩人的反应↓

结婚后有没有产生后悔的想法？

俩人的回答↓

俩人的反应↓

有没有跟自己好朋友吐槽过对方？

俩人的回答↓

俩人的反应↓

哈哈哈哈，在气场强大的戚哥面前，李承铉就是蠢萌蠢萌的忠心小奶狗嘛~

你知道吗？小奶狗吃起醋来，连小孩子都不放过。

有一次节目录制现场，有个小男孩给戚薇送来了一枝花

李承铉立即警觉起来，用蹩脚的中文“警告”：

“哎，她结婚了。是我的女人”

戚薇一边责备老公，一边却被逗得哈哈大笑。

但如果戚哥生气，可不得了！

戚薇第一次煮汤给李承铉喝，李承铉诚实地说“有点淡”。戚哥秒变脸，开始一轮又一轮地歪理说教

可怜的李承铉不仅耐心听完，还被“吓得”内八字↓↓↓

连维嘉都忍不住说，“她瞪你一眼，你就不敢说话了。”

但李承铉听了也只是笑眯眯的。

当然了，小奶狗也是有脾气的，当两人冷战时，也试过不理对方，结果没几分钟就破防了

“试过，比如她冷战的时候，我看个喜欢的剧。但我发现，自己真的一点都看不进去。”

DNA动了！真正爱你的人，又怎么能忍受让你一直生气呢？

建议已婚男人反复观摩学习~

很多人羡慕戚薇，“我什么时候才能遇到李承铉这样的男人啊？”

但戚薇却说“真爱永远不是遇到的，是养成的”

一句话点透婚姻的真谛，没有人天生就合得来，只不过是相处久了，大家彼此磨合，最终适应了对方。

这个温柔又通透的大帅哥太圈粉，终于知道戚哥为什么不让老公出来营业。

营业之前这男人是她自己的，营业之后……是我们大家的了

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