14岁少女偷文“花臂”，妈妈痛哭：未来都毁了……

近日，一位14岁少女偷文“花臂”的新闻，再度引发对未成年人文身的关注和热议。

据报道，14岁的少女小羽（化名）看到别人身上的文身，羡慕不已，就瞒着父母去文身店，花了300元在自己双臂上文了大片刺青。

初时，父母谁都没发觉。直到有一次小羽洗脸时，露出了手臂，小羽妈妈才发现女儿两个胳膊文成了“花臂”。

小羽妈妈又急又气，赶紧带着女儿去上海打激光消除花臂，人遭罪了不说，还花了近3万块，这还是打折之后的价格。

这么一番折腾之后，小羽妈妈忿忿不平地带着女儿去找纹身店老板。

店主提出，可以免费帮小羽洗掉，也可以三倍赔偿，即赔偿900元。

小羽妈妈不认可店主的解决方案，她说女儿原本性格活泼，出了这事儿之后，女儿越来越孤僻，还拒绝上学。

“900多块钱能买回自尊心吗，前途全毁在文身上了。”

那未成年人文身有哪些影响？未成年人真的不能文身吗？

首先，文身对未成年人的身体是有伤害的。

文身可能影响皮肤功能，甚至引起感染。因为皮肤是人体的第一道防线，而文身破坏了这道防线，使得人体抵御外界细菌病毒的能力下降，容易招致细菌感染。文身针作用于皮肤，甚至可能成为传播艾滋病、肝炎等疾病的媒介。

此外，文身的颜料良莠不齐，不少是化学物质，会对身体健康产生不良影响。

所以，不建议未成年人文身。

其次，文身会影响他们的就业前途。

不少职业都对文身有严格要求，例如军人、政府部门从业人员、警察、空姐、教师等。像小羽这样双臂文满了花纹的，是绝对无法通过面试的。

那法律上对于未成年人文身有什么规定吗？

目前尚无明确法规对未成年人文身做出禁止性规定。

不过，近年来公众越来越关注这一问题。

部分法律界人士建议，可以将文身与吸烟、饮酒等行为一样，纳入未成年人禁止行为，加以规范。

广东省人大代表饶宝琴建议，尽快出台未成年人文身法律规范或司法解释，对文身年龄做出明确限制，禁止文身机构为未成年人进行文身行为。

从法院判决来看，虽无法律条文明确规定，但是法院倾向于认定文身会损害未成年人的身心健康。如果没有征得监护人的同意，文身店需负侵权责任。

整个事件中，谁该担责？对此，网友看法不一。

部分网友认为文身店为未成年人文身，属于无良商家，应该承担责任。

还有网友认为家长才是第一责任人，这明显是家庭教育出了问题。

也有不少网友认为这是孩子自己的选择，且文身并不会毁了终生，家长没必要大题小做。

对于未成年人文身，你怎么看？

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)