10岁男孩砸死邻居被判赔78万，别在该立规矩的年纪纵容孩子！

暑假期间，又是“熊孩子”放飞自我的日子。搜搜最近的新闻，关于孩子高空抛物的新闻层出不穷，只有你想不到的，没有熊孩子不敢扔的，啤酒瓶、鹅卵石等都逃不过。

庆幸的是，这些从高空乱丢的东西并未酿成人员受伤。但是就在2019年，贵州省贵阳市发生过一起高空抛物砸死人的事件。

一名10岁的男孩两次从7楼将灭火器推下。第一次灭火器掉落在了草丛中，而第二次正好砸中了楼下正在晒土豆片的邻居，致其死亡。

据悉，被砸中的邻居共有两名孩子，大儿子刚高考完，小儿子才7岁，亲眼目睹了妈妈被砸中的全过程。一个原本幸福美满的家庭，就因为“熊孩子”的调皮之举而不幸毁灭。

而就在事情发生300多天后，2020年6月，贵阳市南明区法院一审宣判，被告男孩的家长赔偿784520.5元，物业分公司赔偿49226元。

仅仅因为男孩一个调皮的举动，有人失去了生命，家长需要承担78万元的赔偿金，这代价不可谓不大。

从损害物品到致人死亡，这一桩桩孩子高空抛物事件，反应的都是家长教育的缺失。孩子天性好奇爱探索，但是不以规矩不成方圆，孩子的任何行为还是应该会限制在合理的规矩范围内。

规矩是给孩子最好的护身符

很多家长都喜欢用“孩子还小，调皮一点没事”“不懂事，再大一点就懂规矩了”来合理化孩子的破坏性举动。殊不知，肆意放任孩子调皮玩闹，其实是害人害己。

就在今年4月份，一名10岁的男孩因为看电视上的爆炸觉得很刺激，于是前前后后放火烧了4辆车，想看车爆炸飞起来。虽无人员受伤，但是玩火酿成这么大的财产损失，家长需要承担的赔偿肯定不少。

或许对部分家长来说，只是赔偿点钱不算什么大事，只是孩子没事就行。殊不知，孩子玩起来，还可能害到自己。

不知道大家有没有看过一个视频，两个孩子在城区主干道上奔跑打闹，3分钟内来回横穿马路13次！最终，一辆汽车因为避让不及，将其中一名男童撞到，孩子随后被紧急送到医院治疗。

过马路要走斑马线、看绿灯是每个人都该知道的规矩，但是因家长忽略对孩子的教育，导致了悲剧的发生，庆幸的是没有酿成生命危险。

想让孩子释放天性可以，但如果没有规矩这个“紧箍咒”限制孩子的行为，无疑等同于“玩火”。所以，给孩子立好规矩，不仅是为了避免危及别人，更是对孩子自身生命的负责，关键时刻能够保护好他们自身。

给孩子立规矩，要坚持几个原则

李玫瑾教授曾经说过：“当孩子两三岁的时候跟你闹，最多也就是撒个泼打个滚。但是当孩子14、5岁的时候，这个时候再跟你闹，可就不是撒泼打滚那么简单了，第一，他离家出走；第二，他跳楼自杀，还有服毒自杀。”所以给孩子立规矩要趁早，6岁以前开始立规矩是最佳时机。在这个过程中，家长要坚持几个原则，坚决帮孩子树立好规则意识。

1.做好孩子的榜样

孩子就是父母的镜子，父母什么样，孩子什么样。如果想以规矩要求孩子，家长首先在日常小事中守好规矩。

之前网上流传过这样一件暖心小事。一位小宝宝在等地铁的时候，问父母地上的黄色脚印是做什么用的。父母解释说排队时站在这儿，并且整齐地排起队示范给宝宝看。

相信因为父母的解释和亲身示范，宝宝从小就懂得了原来乘坐地铁时如何正确排队，而这就是父母的好榜样带来的影响。

2.坚持底线不动摇

不少家长想给孩子立规矩，但又总是因为心软，在孩子的哭闹下对孩子妥协，只会说下次不能再这样了。一次两次，孩子就懂得了如何一步步击垮父母的底线，会更加肆意妄为。所以父母一定要坚持住自己底线，不要动摇。

看过这样一个例子，孩子因为妈妈不给买玩具，就趴在地上又哭又闹，不肯离开。和许多迫于面子无奈妥协的家长不同，这位孩子的妈妈只是静静地蹲在一旁，看自己孩子“表演”。而孩子知道这招没用，下次就不会这么干了。

所以，家长要适当狠得下心，让孩子清楚你的底线在哪里，从而不敢轻易去触碰。

3.适当给予惩罚

当孩子破坏规矩，做错了事，勇于承担是最重要的。之前江苏宿迁市的一名7岁男孩从7楼泼下墨水，弄脏了邻居的衣物、地面、外墙等。而孩子妈妈的处理方法很值得学习。

她先是带着孩子挨户登门道歉，让孩子自己洗干净被污染的衣物，洗不干净则给予赔偿。还找来了专业人员来清洗外墙，同时让那个孩子在太阳底下站着。

道歉、洗衣服等一连串举动“折腾”了孩子，让他充分认识到自己的调皮举动带来了多少麻烦。这样的惩罚措施比起单纯地把孩子打一顿，多了人情味，还更能让孩子心服口服。

所以，家长一定要让孩子认识到，人需要为自己的错误付出代价。口头批评教育之外，还要让孩子参与到善后工作中。

守好底线，遵守规矩，是孩子成长过程中必须学会的事情，也是其打开未来大门不可缺少对于钥匙。家长们一起努力，让孩子成为一个懂规矩、守规矩的人！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)