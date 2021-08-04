东京奥运会上，12岁少女撑起一个国家的希望！她背后的故事，太令人心疼……

这段时间最热门的话题无疑是东京奥运会了。

各国运动员争金夺银，都想站上颁奖台感受万人瞩目的荣光。即使是无缘奖牌的选手，也同样值得赞誉。

有一位年仅12岁的少女，当她站上奥运会赛场时，却有无数人为她心疼。

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亨德·扎扎（Hend Zaza），2009年1月1日出生于叙利亚。

5岁拿起球拍，从此再也没有放下；7岁和哥哥一起参加在卡塔尔举行的西亚希望周和挑战赛，凭借出色的表现引起了国际乒联官员的注意；11岁在东京奥运会西亚预选赛中，击败年长自己很多岁的选手，拿到了冠军。

就这样，稚气未脱的她一路拼搏，成为叙利亚有史以来第一位拿到奥运会入场券的乒乓球运动员，也是本届奥运会年纪最小的参赛选手。

如此高光时刻，为什么这么多人心疼？

这要从她的经历说起。

众所周知，叙利亚是一个战火不断的国家。从记事起，扎扎就学着与战火纷飞共存，无法上学，更不敢随意出门玩耍。战乱与恐慌，是她整个童年的底色。

幸好，她遇到了乒乓球，并很快爱上了这项运动。

在那些不知道有没有明天的日子里，躲在屋里打乒乓球，成了她的慰藉和依托，为她满目疮痍的精神世界带去了希望。

扎扎的哥哥是职业乒乓球运动员。

有一次，他比赛归来，捧回了一座奖杯。年幼的扎扎看到后，嫉妒地哭了。

“为什么我没有这样的东西？”

“你想要的话，就要自己去赢，去争取。”哥哥这样回答她。

这句话在她心里播下了种子，激励着她在这条路上越走越远。

扎扎的训练场地非常简陋。水泥地面，几张破旧的球桌，这就是训练场所有的装备了。

40℃的高温，也要坚持训练，空调是绝对不可能有的。

突然停电更是常见，很多时候只能在白天依靠自然光进行训练。

就是在这样的环境下，扎扎日复一日地坚持着。

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2016年，扎扎7岁，和哥哥一起参加了在卡塔尔举行的西亚希望周和挑战赛。

小小的身躯却蕴含着惊人的爆发力，扎扎很快就走进了国际乒联官员伊娃·杰勒(Eva Jeler)的视野。她被这个年仅7岁的女孩儿惊呆了。

“我很少看到像扎扎这样年纪的球员在这样高强度的训练之下，还能如此单纯地享受乒乓球带来的快乐。

她从来不是走着去捡球，而是跑着去的。当然，她的技术仍然需要改进，但她的决心、韧性和获胜的意志绝对是未来成功的保证。”

随后在2020年的东京奥运会西亚预选赛中，11岁的她又击败了比她大31岁的老球员，拿到了冠军。

赛后，扎扎激动地哭了。

“这是我第一次参加这么大的体育比赛。”

“这是献给我的祖国叙利亚，我的父母和所有的朋友们的一份礼物。”

纯真的面容，坚毅的表情，却有泪水在闪烁。

无数人为之心疼。

遗憾的是，2021年7月24日，扎扎在女单预选赛出局，以0:4不敌39岁的奥地利华裔选手刘佳，早早离开了奥运赛场。

输了比赛的扎扎也没有特别沮丧，表示自己虽然输了比赛，但是也学到了很多。

她还提到了自己的偶像是丁宁，一副小迷妹的模样。

并有幸获得了偶像的回应。想必那一刻她一定开心地想要跳起来吧！

中国奥委会已经向扎扎发出邀请，希望她来中国和顶尖的高手一起训练。

扎扎更是迫不及待。如果顺利的话，她将在9月份来到中国。

在这里，有她期待的24小时电力供应，有她向往的新的乒乓球桌，还有她崇拜的前辈们……

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虽然止步于首轮比赛，但是在从叙利亚走到东京赛场的这个过程中，她一定收获了很多快乐和满足。

从这一点来说，她并没有输。她自己也说过：

“过去五年，因为战争，以及奥运相关资助的推迟，我经历了很多困难，但我想给所有与我处境相同的人传递这样的信息：不管面对怎样的艰难处境，为梦想努力拼搏，你终会实现目标。”

为自己的梦想坚持，这才是最幸福的事。

这让我想起了乒乓球比赛项目上另一位参赛选手——58岁的卢森堡运动员倪夏莲，也是一位“上海阿姨”。

此次奥运会，她对战17岁的韩国选手申裕斌。

前6局双方你追我赶三胜三负打平，进入决胜局，也许是体力不支，倪夏萍落败。

赛后，她擦擦汗背起包，悄然离场。就像刚刚跳完广场舞，准时回去吃晚饭一样。

没人知道，这位看似普通的阿姨，38年前，曾是名震日本的王。

1983年第37届世乒赛上，倪夏萍作为中国乒乓球运动员，狂虐日本队，包揽女团冠军、混双冠军，一战成名。

她曾经凭借着凶狠的扣杀，一举击败星野美香。也许有人要问了，这星野美香何许人？她正是本届奥运会日本女乒的主教练呀！

此后倪夏萍从国家队退役，读大学，出国，在1986年坐上了飞往德国的航班，又因缘际会受到卢森堡体育部门的邀请，前往打乒乓球，并从此定居卢森堡，组建了家庭。

其后数年，她多次参赛，获胜无数。也曾有过停歇，但是2008年时，她坚持要参加奥运会。因为那一届奥运会在北京举办。

虽然没能获胜，但是阔别多年再次回到故土，倪夏萍还是开心得像个孩子。

她终究是土生土长的中国人。

这么多年比赛打下来，58岁的倪夏萍对胜负已经没什么执念了。她享受的是运动带来的快乐。

“如果我整天考虑输赢，身体和心理吃不消，硬拼没意思；我就是享受的心态，就算参加奥运会也和丈夫、儿子在一起享受生活。”

12岁的扎扎，58岁的倪夏萍，一个来自战乱不断的国家，一个是体力逐年下降的老阿姨，在全世界众多运动员面前，她们都不具优势。

但是，她们都有一颗热爱运动的心，都有为之坚持努力的信念。这也是奥运精神呀！

正是这些真实的故事，将全世界的目光聚集在一起，才让奥运会有了精神意义。

而此刻坐在屏幕前的我们，还有孩子，应该将这份热情和坚持深植心底，并化作前进的动力。

加油！运动员们！

加油！所有人！

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