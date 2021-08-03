女儿命丧郑州地铁其父举牌祭奠，竟被网友指为境外势力

这段时间，刷各种社交媒体的时候，总是会刷这个人的照片。

图片背景是郑州5号线的地铁口。虽然不是下雨天，照片中的男人却穿着一件深蓝色的大雨衣，戴着一副大大的墨镜和破了的口罩，看起来颇为神秘。

他的身边是一辆自行车，后座上竖着一块纸牌子，上面写着“妞妞，爸爸还想接你回家。“

前几天发生在郑州5号线的事情，想必大家还记得。在那场不幸的灾难中，有14名乘客不幸罹难，而他的女儿便是其中一位。

虽然知道那天有暴雨，但谁能料到竟会发生如此惨烈的事件呢？一如往常的出门，却从此天人永隔，再也看不到女儿那鲜活快乐的脸庞。

人至中年，突逢变故，痛失爱女。这种悲切的心情，很难用言语去表达。





他的事情被发到网上后，也有很多人很同情这位父亲。

我们明白，他之所以穿着雨衣，是因为虽然外面已经艳阳高照，雨过天晴，但他的心和他女儿的生命一样，永远被困在了暴雨的那天，无法前进。

“抓他！问他！一看就是行走的50万！”

本来以为，大家都是血肉之躯，即便无法做到感同身受，看见别人失去至亲，最起码会有一丝怜悯之心，会有哪怕0.1秒的难过吧。但是不，总有一些人挑战我们的认知。

他们看见图片在想什么呢？

坦白讲，如果是措辞得当的合理质疑，是可以理解和接受的。毕竟我们也经历过一些“反转”的社会事件，不轻信一面之词也无可厚非。

但是，合理质疑不等于瞎猜，更不等同于乱扣帽子乱泼脏水。他的行为没有打扰到别人，选择怎样的祭奠方式也是他的自由，凭什么不许人家在街头悼念呢？

在河南方言中，妞妞并不是单指小女孩。更何况无论女儿多大了，在爸爸心里永远都是那个需要接送的小女孩，又有什么问题呢？一个亲昵的称呼，也能被拿来质疑，心理要有多阴暗。

还有诸如此类毫无道理的恶意造谣。

权威认证身份，不信

那么就如他们所愿，媒体去求证身份，还原真相，总可以了吧？

经过多方媒体的报道，照片里的这位父亲的确是郑州暴雨事件中遇难者之一的家属。

因为女儿从小身体不好，很受家人的疼爱和照顾。其实她已经组建了自己的小家庭，有个深爱的丈夫和两岁的可爱孩子。事发那天，她和丈夫在一起，但是灾难无情，他们被水冲散了，她不幸离世。

而这位披着雨衣的父亲，是郑州某单位的科长。领导和同事知道这件事，但都不敢去打扰他，想让他一个人静静。

他的同事和家人都表示，没怎么看网上的消息，他只是一位平凡的父亲，他很难过，他有权选择自己祭奠的方式。

现实里认识的人当然不忍心去打扰一位思念女儿的父亲，但网络上的人却可以在千里之外单凭几张照片就开启辱骂模式。

原本想着，事情已经水落石出，网络上的质疑声也该消失了吧？不，他们还是不信。

即便是代表权威的“郑州网警”都站出来表示，这位父亲的身份是没有问题的，他们依然嘴硬，他们仍然叫嚣着，“炒作”“公知”“有问题！”

他们永远不会输

如今这时代，但凡混迹网络的，想必都遇见过杠精。

失去爱女，倘若这位父亲跟个没事人一样，照常上班，杠精会说：“看吧，没血没肉，死了女儿还有心情上班？快查一查是不是抱养的拐卖的？是不是有婚外情？是不是重男轻女？怎么对女儿这么不上心啊？“

倘若这位父亲出去悼念，杠精们又要说：“大家都是自己私底下纪念，怎么跑出来在外面公然祭奠啊，是不是对社会有意见？是不是作秀？是不是马上就要开直播带货？在外面祭奠还影响别人心情，好自私啊！”

无论你做了什么说了什么，杠精们总有一百种杠的办法。时常疑惑，他们没有心的吗，也没有亲人的吗？他们是感受不到痛苦哀伤这些情绪吗？他们是学不会同情怜悯吗？

就算被事实打脸，他们也根本不会在乎给当事人带去了多大的困扰，甚至不会道歉。而是去寻找下一个激情开麦的“战场”，迫不及待去找下一个人泼脏水了。

他们不会输，因为他们根本没有人性，根本不会懂得什么叫廉耻心。

早日走出阴霾

雨衣爸爸之所以迅速引起我们的关注，一方面是因为的确悲伤，受到的情感冲击太大，另一方面也和他的着装有关。

根据家属的说法，“那天他是穿着这身雨衣和女儿分别的。戴的墨镜是女儿给他买的，口罩上有洞是不想呼吸时有湿气把眼镜熏模糊。”

事实是，这位父亲一直在内疚和自责，一直在怪自己没有教会女儿游泳。

世事无常，我们总以为有大把的时间，却不知道生命会在哪一天被突然画上终止符。

我们不想也无权责怪这位父亲的悼念方式，但是出于关心，我们真心的希望他可以早日走出阴霾，从他的表现来看，可能已经存在着一定程度的应激障碍了。

当我们突逢变故时，心理上由于受到的打击过大，一时间接受不了，就会出现一种类似自我保护的机制。有些人表现为歇斯底里的大哭、一遍一遍的擦拭地板等外向型动作，这是我们熟知的表现。

但也有一些表现是内向型的，看似麻木、沉默，甚至还能外出旅游、购物，他们并非麻木不仁，而是由于受到的刺激过大，在心理上抗拒这件事的发生，便欺骗自己，假装这件事没有发生。

但是这样并不利于我们走出阴霾。当出现这种情况时，建议寻求心理医生的帮助，当然更需要身边人的关爱和关心，而不是网上那些杠精们丑恶的嘴脸。

即便做不到安慰，即便也无法萌生善意，但至少，不要再伤害他了！放过他吧，只是一位刚失去了女儿想要祭奠一下的普通父亲啊，杠精们，放下你们的键盘吧！睁开眼睛看看人间吧，看看有多少人不齿你们的行为吧！

生而为人，请你善良。

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