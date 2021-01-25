离婚又再婚后，我对婆媳关系有了发言权

我经历了两位婆婆，我的第一位婆婆性格强势，控制力强，是一位厉害的角色，也是一位能干的人。

我的第二位婆婆更奇葩，她的思想和精神、性格都扭曲了，为什么我要这样说？我公公死得早，在我老公很小的时候就走了，留下我老公和他哥，还有他妈，我婆婆可能从那时候开始精神和思想就不太正常，做的事和说的话都是不正常的。

谁能想象一下和一个思想精神不正常的人相处下去有多难，我不但做到了，而且都能相处交流，都能让她的亲戚和好友认可。

接来说一下我和我两位婆媳是怎么相处的吧。

第一任老公的妈妈相处关系可谓是重中之重，

第二位婆婆就是现在的婆婆相处是互相尊敬。

前婆婆性格强势，因为孩子摩擦不断

我的前婆婆在我心中有一定的重量。没有前夫的这层关系，我们没有继续相处下去，但在相处期间，现在想想前婆婆对我还是很好的，吃的和用的都给我弄好放到手上，就是性格强势，只要听她的什么都好说，不管是对还是错，不准指出来，就算是错了，她也会要咬着牙不认。

刚开始我是一个直性格，有什么说什么，不喜欢也说，不管你接不接受，一定要说出道理来。我俩都是这样的性格，嘴硬，心肠好，但也无法沟通，无法静下来听对方的心声，现在想想真的没必要争对赢。

我和婆婆基本上三天一大吵，二天一小吵，吵架的原因都是因为孩子，我们带小孩的方式不一样，我喜欢放养，她喜欢圈养，我有时候做一点事，她都会说。

比如我看到儿子衣服没洗干净，我再去洗，洗到一半她会跑到卫生间看我洗的干不干净，拿起我洗的衣服左看右看的说：衣服哪里没洗干净，哪里脏，要洗哪里。我虽然没做声，但心里不高兴。

到了中午婆婆去外面做事，我和儿子把房间门给反锁睡午觉，婆婆准备出门了，在出门之前把我的窗户从外面拉开，看到我儿子没盖被子，大声的叫，惹火了我，让我受不了，我直接怼回去了，什么都说出来了，经过了这几次，我婆婆怎么样说我，我就怎么反回去。

其实仔仔细细想想这都不是大事，出发点都是为小孩好。因为我势单力薄，婆婆在人数上站了优越，婆婆势在必得吵赢了。公公是一位老实人，前夫又是一个很孝心的人，是一个妈宝男，在外面打工回来把钱给他妈数一下，看一遍，商量这钱做什么用。他们商量好了，再来和我跟我通知一声，钱不会给我，我想可能大家刚结婚的时候也会遇到这样的事。是不是和我一样都受不了这样的事，都会去吵？

就这样我和前夫在一起4年就离婚了，也就这样结束了和前婆婆的势如水火。然后我单身过了3年，我前婆婆后来到我娘家登门赔罪道歉，叫我们去复婚。但曾经发过狠话，撕破脸，覆水难收了，想捡捡不起来了。

现任婆婆状态不稳定，用孩子做润滑剂

你们知道吗？我经历了上一次的教训，我想我再找老公的话，要找就找没有婆婆或者没有公公的，婆婆即便是个哑巴也好，只要是不强势，不管我的生活，你是什么样的都愿意照顾她。有多人会有这样的傻瓜想法，这都是错的？如果婚姻失败了，不要带着前车之鉴，去做对比。再去找一个相反的婆婆或者老公。

就因为我有这样的想法，我找了我现任老公，现在这个婆婆相当于什么都不能管的人，我以为相处下来就能轻松一口气了。没有想到更麻烦，更棘手。我现在的婆婆是一位老小孩，什么都要哄，要骗才能沟通。精神分裂症，又得了癌症，现在是晚期，她的情绪不稳定的时候，我会抱着女儿到她的房间，让女儿拿东西给她看或者吃。

其实我们也有争吵的时候，比如婆婆肚子疼的时候，会让她特别的烦躁不安，她会拿东西摔，我一看到这个情况就不对！会告诉她这个价钱，这个东西多好，谁要用，这个东西多难买得到，果然老一辈的人在乎钱多点，婆婆就不摔了。

其实每天都要照顾她吃药，带她去医院做化疗，婆婆精神好的时候还会夸我，也帮我带小孩，我们还会坐在一起聊天。婆婆没有老公，也没有女儿，只有两个儿子，儿子不可能好好的坐下来陪婆婆聊天。

所以我对婆婆像自己的孩子一样，各个方面也要替婆婆想到，生怕她做起什么傻事，虽然婆婆精神不正常，但她爱我的女儿。精神不好时候一个人在哪里骂骂咧咧的，谁都不理，这时候我有我的办法抱着我的小女儿出来叫奶奶。奶奶都是爱下一辈的，都说隔辈亲，小孩是一个小药方子，大家可以试试也不错哦，如果和婆婆有误会，有争吵，叫你小孩去安定安定也不错。

忠告一下：

告诉你们在处理婆媳关系的时候一定要忍，忍不了的话，搬出来住，不要和婆婆撕破脸，小吵小争都会遇到，都有磨合期，还有人会随着年龄增长慢慢的脾气性格都会变的。我前婆婆也变了，我也变了，我们现在却是每天几个视频几个电话无法不谈好闺蜜，现在前婆婆在我心中分量是重中之重。

还有我要告诉大家一个道理。不管你们接不接受，事实就是这样的，你和你的婆婆关系好不好，一眼就能看出来你和你老公的婚姻的质量甚至是婚姻的命运。作为过来人，我还是觉得不要去总是抱怨没有好婆婆，没有必要抱怨没有好老公，而作为儿媳在这个问题上，我是这样的观点，要想和老公天长地久，要想老公爱你，要想有好老公，先要爱婆婆，婆婆在老公的心中是有很重要位置的，女人何苦为难女人呢？争输赢得到了什么，家和万事兴才是人生赢家。

其实婆媳就像一本书一样，都有它的故事，每一个人的故事都不一样，就写出不同的人生，不同的人生就会有不同人生的感触，我是觉得有态度决定一切，努力才有回报。人人都说我很听话，其实我只听自己的话……只要你在路上，就不要放弃前进的勇气，走走停停的生活会一直继续。

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