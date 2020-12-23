白血病男童许愿想和普京打球，没想到梦想成真！

据外媒报道，12月21日晚上，俄罗斯总统普京来到莫斯科红场，和九岁白血病男童奥斯普科夫打起了冰球，孩子开心到飞起~

男童想和普京打冰球，梦想成真

据了解，奥斯普科夫能和普京一起在红场打冰球，是因为参加了慈善项目“新年愿望树”。每年12月、1月和2月期间，“新年愿望树”项目可以帮助参与者实现自己许下的愿望。

12月21日当天，奥斯普科夫能和普京穿戴好各种装备，在奥运冠军的陪同和指导下，在红场上展开了一场双人对战。打冰球期间，奥斯普科夫问普京有什么新年愿望，普京想了一下回答道：“我希望所有人都能身体健康”。

打完冰球后，普京和奥斯普科夫一家拍照留念，奥斯普科夫笑得十分开心。

慈善项目帮助到几千人，普京还帮另一名孩子圆梦

据悉，“新年愿望树”项目的主要目标是帮助患儿、孤儿和患重病的老人实现梦想。据项目官网显示，共有7950名参与者通过“新年愿望树”成功圆梦，其中包括获得体育器材和电脑、外出旅行等。

今年，普京一共在愿望树上选择了两个愿望，另一个是一名10岁男童想要和大熊猫拥抱。12月19日，这名10岁男童和家人一起去莫斯科动物园游玩，不但给熊猫投喂了食物，还去不对外开放的训练区参观，与大熊猫“如意”一同画了一件T恤。当天，普京还和男童通了电话，电话中，男童十分激动，感谢普京帮助自己实现了愿望。

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