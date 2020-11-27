什么操作？男子带娃去抢劫，用的是玩具枪

据阿根廷《号角报》报道，阿根廷一名男子带着11岁儿子抢劫了一家理发店，获取现金3000比索（约合290元人民币）。警方将这对父子抓获后发现，他们的抢劫工具竟然是一把玩具枪。

父子俩抢劫理发店被逮捕，用的竟是玩具枪

据了解，这起案件发生在阿根廷布宜诺斯艾利斯省维森特洛佩斯镇。涉案的父亲名叫谢尔维奥·奥斯卡·迪亚兹，现年45岁。

8月1日下午，谢尔维奥带着儿子去理发店理发。理发师给男孩理发完毕后，男孩从理发椅上跳下，从腰里拿出一把枪递给爸爸。谢尔维奥持枪威胁理发师，抢走了现金3000比索（约合290元人民币）。

幸运的是，这对父子的抢劫全过程被理发店里的监控视频拍了下来。从监控视频里可以看到，在谢尔维奥抢劫过程中，他11岁的儿子一直没有说话，看上去一点不惊慌，也没有发出尖叫声，就像是他爸爸的同伙。

店主报警后，警察在几个街区外成功将这对父子抓获。一名调查人员表示：“犯罪嫌疑人被逮捕时，我们在他身上只找到一把玩具枪。”

男子有抢劫罪前科，儿子被妈妈接走

警方表示，因为涉案男孩年仅11岁，尚未到可以负刑事责任的年龄，所以只能以证人的身份关押在警局。8月3日，面对警方的审问，谢尔维奥竟然想颠倒黑白，混淆是非。他供称：“你们搞错了，是店主抢劫了我儿子。”

据调查此案的警官透露，谢尔维奥此前因犯有抢劫罪被判入狱三年半。尽管已经服刑结束，但因为他第二次犯下抢劫罪，还涉嫌引诱未成年人犯罪，他最少要被判四年监禁。

目前，涉案男孩已经被他妈妈接走。警方表示，从现有证据来看，这名男孩并没有积极实施抢劫行为，但负责青少年刑事案件的司法部门有可能会出手干预。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)