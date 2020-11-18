洪晃呛声俞敏洪：很多女人想要娃不要男人，你也是这么想的吗？

最近，新东方创始人俞敏洪的言论又惹争议，被不少网友怒怼。

在他看来，女人如果不生孩子，人生就不是完美的，作为女人的体验就不全面。

在这之后他还加了一句“我也认为男人如果没有生孩子，男人的人生也是不完整的。”

之前，俞敏洪就因为发表“中国是因为女性的堕落，导致了整个国家的堕落”的言论引发了巨大争议，还为此道歉。

但很显然他没长记性，这次又被推到舆论的风口浪尖。

洪晃站出来了，表明自己的观点：不管是男人还是女人，生不生娃都只是一种生活方式。每个人都有选择自己生活方式的自由和权利，和人生是否完整无关。

她还挑明了说，俞敏洪作为新东方的创始人，当然希望大家能多生娃，多照顾他的买卖了，在这点上他是有私心的。

咱们国家需要劳动力，从这个方面来说劝大家多生娃是一件好事，但没必要站在道德制高点上。

想鼓励大家生娃好办，想办法激励呗~

比如新东方带个头，免费给二胎上课，免费帮二胎找学校！

哈哈哈，看洪晃狡黠的小表情，太可爱了！

最后，她还说了一个现状，很多女人特别想要一个娃，但不想要那个男人！

原因嘛，自然是有些男人们很喜欢指责女人，「指导」女人应该怎么做。此处正好按戳俞敏洪。

洪晃这怼人功力够可以的！

这世界，总少不了像他这样的人。因为自己事业成功，或仅因为自己性别为男，就对女性评头论足。无论是女性的言行举止还是价值观念、人生选择，他都要像造物主一般「指点」几句。

就说之前「月经贫困」话题上热搜时，就有男性一副万事万物了然于心的样子，评判女性卫生巾需求量大是因为自己懒得自己制作勤换洗棉布。

Emmm，这迷之自信的姿态无敌了！

话说回来，到底什么是「人生完整」？

相关言论有很多，有搞笑的，有自嘲的，也有说教的：

没熬过夜的人生是不完整的；

没吃过咸豆腐脑的人生是不完整的；

没经历过高考的人生是不完整的；

大学没谈过恋爱是人生是不完整的；

没经过低谷的人生是不完整的……

但事实上，没有谁的人生是不完整的，因为你不能去定义别人的生活。

每个人都有自己的生活方式，不用自己的标准去衡量别人，这是一个成年人该有的觉悟。

再说，是否「人生完整」和「幸福」不是一回事啊~

追求幸福的人生，可不是一定要达到什么所谓的完整。

而生孩子是一件风险很大事，而且还不能后悔。回报率咱就不讲了，那是另外一个话题。

这些年生育率持续走低，这也说明在生孩子这件事上，大家都很谨慎。

对于一些女性来说，不是不想生，而是没法生。本身抗风险能力很低，还贸然生孩子，哪来的幸福，只有绝望吧。

对于有网友指出的“不要娃只是上层社会的选择”，洪晃回应了：只想要娃不想要男人的女人，整个社会各个阶层都有。

以上这些都是女人要娃不要男人的原因。为什么会如此，大概是因为负分老公和爸爸越来越多。

虽说生娃养娃应该是两个人事，但很多几乎都是女性在独自承担。

就像李娜吐槽的那样，自己只生了二胎，可却有“三个孩子”。

孕育一个生命已经够辛苦了，男人还坚持做甩手掌柜、做巨婴，让女人再多照顾一个人，那要来干嘛。

无论如何，女人有权选择自己想要的生活，至于生孩子是权利，不行使也不该被道德绑架。

他人就别说教、挑错，甚至批评、贬低了。即便是“善意的”，也让人不舒服。每个人能承担自己选择所带来的结果足矣。希望每位女性朋友都能按照自己的意愿过好这一生。

对于洪晃隔空呛声俞敏洪这事，你怎么看呢？

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