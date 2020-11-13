“罗恩”当爸爸啦！首开ig账号引发一波回忆杀

据外媒报道，11月11日，电影《哈利波特》罗恩的扮演者格林特在instagram上开设了自己的个人账号，并分享了他与女儿的合照。

“罗恩”晒出与女儿合影，头像让观众感慨万千

照片中，格林特头戴一顶做旧的棒球帽，五官依旧很精致，不过嘴边蓄着小胡子，看上去有些粗狂。但是，格林特在照顾女儿时倒很细心，很小心地将女儿抱在怀中。虽然小家伙没有露出正脸，但小脸蛋肉呼呼的，是个小可爱无疑了。

格林特选了一张与《哈利波特》麦格教授的合照作为头像。如今距离《哈利波特》第一部上映已经过去了19年了，看着抱着女儿合影的格兰特，很多网友心生感慨。

和女友恋爱9年后秘密结婚，演艺事业停滞不前

据了解，格林特和女友格鲁姆恋爱9年，但一直没有传出结婚的好消息。2019年，格林特和格鲁姆被爆已秘密完婚，但两人没有正面回应此事。今年4月11日，有媒体拍到格鲁姆挺着孕肚的照片后，他们这才向外界公布喜讯。1个月后，两人的女儿顺利出生。

演完电影《哈利波特》后，格林特的演艺之路好像就此止步了。观众们已经习惯了那个诙谐逗趣的罗恩，再看格林特扮演的其他角色时，很容易出戏。而对于格林特而言，观众的喜爱似乎成了他事业发展的阻碍。

《哈利波特》系列电影已经结束，但演员们的生活还在继续，格林特也在自己的生活中扮演着重要角色。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)