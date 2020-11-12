妈妈称小猪佩奇来了，3岁女儿跑去一看气到爆炸

动画片《小猪佩奇》可谓是火爆全球，无人不晓，深受小朋友的喜欢。很多孩子都有小猪佩奇的相关玩偶，父母也常用这些玩偶哄孩子们开心。然而，近日，英国一名妈妈利用《小猪佩奇》和女儿开了一个大玩笑，让她有些后悔。

英国《每日邮报》报道，10月25日，居住在英国西约克郡基斯利市的一名妈妈跟3岁女儿开玩笑说，小猪佩奇要来看她了。小姑娘深信不疑，激动地跑去“迎接”，结果却把孩子气炸了。

小猪佩奇来了！3岁女儿激动万分

据了解，这名女童名叫多莉·利·迪克森，很喜欢小猪佩奇。听妈妈说小猪佩奇要来了，多莉炒鸡兴奋，赶紧跑去看。还没出门，她就通过客厅的窗户看见路边一辆卡车倒吊着一头正准备送去屠宰的生猪。

妈妈切尔西记录了女儿表情转换的全过程，可以看到，多莉发现妈妈口中的小猪佩奇原来是一头死猪时，一脸无语，还带着一点点生气。

网友围观点赞，小姑娘仍希望能见到小猪佩奇

随后，切尔西将这张照片发布到社交媒体脸书上，受到几万人的关注和点赞。她附文写道：“当我告诉女儿小猪佩奇就在家门外时，她真的非常兴奋。当她发现其实是一头待宰杀的生猪时，我能看到她脸上的失望之情。小家伙有些生气，并对我说‘妈妈，这不是小猪佩奇’。她的表情真的太搞笑了，她平常不想跟人说话或很失望时，就会露出这样的表情。”

切尔西表示，她家路对面就是一家肉店，平常有卡车给肉店送货，女儿多莉经常会趴在窗台上看。多莉非常喜欢小猪佩奇，有很多周边玩偶，她非常希望有一天小猪佩奇可以真正出现在她面前。以前也有人和多莉开过类似的玩笑，但她仍希望能看到小猪佩奇。

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