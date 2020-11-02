金莎随母姓遭张绍刚调侃，“冠姓权”之争几时休？

距离2020年结束只剩两个月了，如果要给娱乐圈列一份年度关键词的话，我想“冠姓权”一定榜上有名。从papi酱到金莎，围绕着“孩子跟谁姓”这个问题，舆论之争从未停止。

“随母姓”很尴尬？

最近在一档很热的综艺《女儿们的恋爱》中，气质儒雅的金莎爸爸自我介绍说：“我是金莎的爸爸，我姓吴，女儿随母姓。”

话音刚落，身为主持人的张绍刚调侃这段介绍很尴尬，金莎爸爸笑着表示“不尴尬”。听到金莎爸爸的回答之后，张绍刚又重复了一遍“我是金莎的爸爸，我姓吴。”

现场气氛变得有些微妙了起来，这时一旁的程莉莎及时圆场，轻松镇定地告诉张绍刚：“这其实很正常，张老师。”

这一片段很快便被网友们热议，网友表示，“最尴尬的应该是张绍刚吧，什么年代了还有这种封建思想？”也有网友觉得他多管闲事，“要不然呢？跟你姓张？”

身为中国传媒大学的教授、前央视主持人，张绍刚的迷惑行为遭到众多网友diss，被网友们称“爹味”太重。事实上，这也不是张绍刚第一次情商“翻车”了，不过要论热度，却都比不上这次。究其原因，还是因为此次触及了“冠姓权”的问题。

“冠姓权”之争事件频发

由“冠姓权”引起的网络争议，也是很常见了。

去年，拳王邹市明和爱妻喜获三胎，夫妻表示小儿子会随母姓冉，小名羲羲，希望他像小太阳一样照亮别人，带给别人帮助，温暖他人，做个真正的男子汉。

本来是一件欢喜美满的事情，却有一些网友抓住“随母姓”大做文章，嘲讽拳王邹市明“硬汉化身软男人”，令人不快。

今年五月，papi酱晒出自己和孩子照片，并感叹当妈不易。不料一石激起千层浪，因为照片中的papi酱有些憔悴，就有网友表示“papi酱生娃过后变得好疲惫啊，但孩子还是随父姓。”

随即papi酱被骂上热搜，网友纷纷嘲讽其独立女性的人设崩塌。这两件事连起在一起看，挺让人摸不着头脑的，随母姓有人骂，随父姓还是有人骂，究竟要怎么做网友才能满意呢？别人家孩子姓什么，网友又何必如此在意呢？

不必纠结“跟谁姓”

从法律层面来说，子女可以随母姓，也可以随父姓，这两者之间并无贵贱之分，在法律上是同等对待的。而在2021年1月1日即将生效的《民法典》中，针对姓名权的问题，再次明确了孩子不仅可以随父母姓，甚至可以跟奶奶姥姥姓。也就是说，爸爸妈妈爷爷奶奶姥姥姥爷的姓氏，你看上哪个就选哪个，法律都支持。

既然法律层面没问题，那为什么“冠姓权”争吵不休呢？原因在于，虽然姓是母系社会时期的产物。但随着我们进入父系社会，在古代以及现代的一些偏远山区或农村，基本上只有在倒插门的情况下，才会出现孩子随母姓的情况。

但随着时代的进步，人们的思想观念也在进步，如今孩子跟随任意一方的姓氏都很正常，如果现在还戴着偏见去看待“冠姓权”问题，真的没必要。其实不少我们认识的明星也都是随母姓，例如吴亦凡、刘亦菲、杨志刚等，观众也并没有因此就对他们“另眼相看”。

姓氏属于个人的私权，并不能说明什么，随母姓并不能代表思想开明，随父姓也不一定就是思想落后，它只是父母双方或一个家庭所做出的决定，有权反对这个决定的也只有孩子本人。说到底，它并不能用来衡量家庭性别权益。

与其去争吵“冠姓权”，不如呼吁大家以一种更开放、更包容的心态来看待姓氏问题。无论是随母姓还是随父姓，我们都应该尊重，完全没有必要拿来强调再打上“尴尬”的烙印，事实上，真正尴尬的也只有“张绍刚”们而已。

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