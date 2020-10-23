女子将亲生儿放二手网站售卖，称难以负担

据韩国《亚洲经济》报道，10月16日，韩国一二手网站上竟有人公开发帖出售婴儿：“36周宝宝求领养！”，该事件引起社会各界广泛关注。在贴文中，发帖人将婴儿标价20万韩元（约合1200元人民币）出售，并附上一张婴儿照片，地点是在济州道西归浦。

因养不起 未婚妈妈将婴儿放网站出售

10月20日，韩国济州道政府发布消息称，经调查，发布帖子的是一名年轻的未婚妈妈A某，因经济困难无力抚养孩子，才将婴儿放在网上出售。目前，事件中的婴儿已被送往一个婴幼儿托管机构抚养。

A某在接受警方调查时声称，自己和婴儿的亲生父亲的经济能力差，无力抚养孩子，于是决定将孩子送人。A某还表示，在上网发帖前，她曾咨询过相关领养机构，但送养孩子的程序十分繁琐，条件也非常严格，只好将孩子放在二手交易网站上。

事件持续发酵，民众批评保护单身妈妈政策

由于人口出生率常年处于低谷，韩国政府发布了很多优惠政策以鼓励国民多生孩子，同时采取多项措施保护单身妈妈的权益。但随着“二手网站出售婴儿”的事件持续发酵，单身妈妈养育孩子的相关政策受到越来越多的人批评。

10月18日，济州道知事元喜龙在社交网站上发文称，今后政府将继续完善保护女性的相关制度，并会找出阻挡合法领养程序进行的原因。

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