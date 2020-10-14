孕妇被房客刺10多刀，苦苦求饶“我肚里还有宝宝”

据台湾媒体报道，9月18日，台湾台中市东区发生一起伤人案件，一名孕妇无故遭到房客猛刺10余刀。据悉，房客姓刘，失业后情绪低落，再加上该孕妇不久前曾提醒要交房租，疑似产生杀人动机。9月19日晚间，这名房客涉嫌犯有“杀人未遂罪”被警方羁押。

孕妇被房客连刺十几刀，经急救保住胎儿

据了解，被刺伤的孕妇姓詹，今年35岁，已怀孕5周，是一名物业管理员，负责替房主管理房屋并收取租金。

9月18日，詹某接到房客反映称“厕所漏水”，便上门查看情况。没想到刚进门，26岁的刘某就勒住詹某，用剪刀猛刺她的颈部、肩部和背部，多达十几刀。詹某当场血流不止，一边喊救命一边苦苦求饶：“我肚里有宝宝，请放过我”。但刘某不加理睬，直至惊动其他房客，他才逃离。

经医院急救，詹某脱离了生命危险，保住了腹中胎儿。案发第二天，刘某在女友的陪同下到当地派出所投案自首。据警方调查，詹某是物业管理员，把房子介绍给刘某的女友承租。刘某和女友在出租屋里同居，而刘某没有稳定工作。

好心提醒交房租却遭砍杀，涉案男子被羁押

据了解，詹某在管理物业时，如果碰到租客忘交、拖欠租金，都会发短信提醒。这次刘某拖欠房租一个星期，没想到她好心提醒却遭到对方狠下毒手。案件曝光后，其他房客都不相信这是真的，都说詹某待人温和，态度十分客气，没有和房客发生过矛盾。

刘某的女友向警方表示，刘某与詹某素不相识，出租房也没有漏水的现象，不清楚男友为什么会这么做。目前检方已完成复讯，以“杀人未遂罪”将刘某羁押。

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