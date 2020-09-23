日本“官方催婚”：只要结婚，就给四万奖励！

据外媒报道，9月20日，日本政府宣布，为了应对人口老龄化，从2021年4月起，当地政府将给予部分新婚夫妻发放60万日元（约合4万元人民币）补贴，用于日常生活开支和支付房租，以帮助他们更快地适应婚后新生活。

未婚男女缺少结婚资金，政府发放补贴

2015年，日本人口与社会保障所的一项调查表明，在25-34岁的未婚人群中，有17.8%的单身女性和29.1%的单身男性表示，他们至今没有成婚的一个重要原因是“缺少结婚资金”。

日本人口出生率非常低，主要原因是民众结婚晚或保持未婚倾向。而政府希望通过强化这个项目来促进更多单身男女走进婚姻的殿堂，并且将提供更多资金。

据了解，这项新规对申请对象的收入和年龄放宽了限制。从2021财政年度开始，只要夫妻双方在结婚当天的年龄小于39岁，并且家庭年收入低于540万日元（约合35万元人民币），就可以申请获得高达60万日元（约合4万元人民币）的新婚生活补助。

日本出生人口创历史新低，政府正努力解决

据消息人士透露，到今年7月为止，日本有281个直辖市实施这个项目，只占所有城市、乡镇和村庄的15%，原因是这个项目需要当地政府提供一半的补贴资金。但为了扩大这个项目的实施范围，从2021财年开始，日本中央政府将提供三分之二的补贴资金。

日本政府正在努力应对生育率低的问题，给新婚夫妻发放补贴是应对措施的一部分。2019年，日本一名女性一生平均生育孩子的数量是1.36个，全年出生婴儿的数量为86.5万，刷新历史最低记录。

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