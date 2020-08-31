1岁宝宝被活活虐死，生前被关狗笼每天只喝1瓶奶

据台湾媒体报道，台南市一名女子教唆表妹、丈夫在内3人，将表妹的一岁半女儿虐待致死。他们甚至把小女孩扔进狗笼里和狗关在一起，每天只给她喝一瓶奶。见孩子情况危急，他们仍然照常去KTV唱歌，毫无人性可言。

最终法院一审和二审以“成年人对儿童犯杀人罪”对几人判以重刑，8月27日，法院再次驳回上诉，维持原判。

（女童的奶奶抱着孙女的遗照出庭）

四人虐待女童，见死不救仍去KTV唱歌

判决书中认定，女子薛某教唆丈夫何某、朋友李某和女童亲生母亲一起虐待孩子。当女童困了想睡觉时，4人就轮流殴打她，并且只用尿布将孩子的全身包裹起来。薛某甚至要求其他3人不给女童喂食。4人长期暴力虐待小女孩，还将她扔进狗笼和狗关在一起。

女童被打得生命垂危，薛某等4人不管不问，依旧按照计划去KTV唱歌消遣。直到女童去世，他们才一起商量如何处理尸体，最后决定将孩子送往医院急救，看看能不能救活。但女孩子最终因伤重不治身亡。

（死亡女童）

见女童已死提议分尸，毫无悔意

台南法院一审认为，薛某教唆丈夫、表妹和朋友一起虐待女童，罪行深重，朋友李某殴打女童最为凶狠，判处2人无期徒刑，剥夺公权终身；丈夫何某参与程度较轻，判处有期徒刑18年。

台南二审法院认定，薛某指使丈夫、表妹和朋友对女童实施虐待，而其余3人非常荒唐地听从薛某的指示虐待女童，残忍伤害弱小生命。薛某见女童死亡还提议分尸，甚至还在群里说不要抢救，毫无悔意。

二审合议庭认为，尽管薛某患有慢性幻觉型精神病，但鉴定结果显示她具备辨识违法行为的能力，认定她是虐童案的主犯，罪行重大，原审量刑恰当，仍旧判处3人原有刑罚。法院驳回上诉，全案终结。

值得一提的是，薛某的表妹也就是女童的亲生母亲，是未成年人，今年3月被台南法院少年庭判处有期徒刑13年。

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