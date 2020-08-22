远嫁十年，我的心路历程~是酸楚、心伤、亦或是……

经常会有人问我:远嫁的你后悔吗？能适应异地的生活吗？会思念远方的亲人吗？远嫁的你幸福吗？十年了，内心深处曾无数次对父母说:亲爱的爸爸妈妈，对不起，让您们担心了！

为了爱情，当初不顾一切冲破父母的反对墙。忽略他们的眼泪，无视他们的泪水，我最终还是嫁了。

当初不自知，一步踏出，选择的不仅仅是他，还有他的家庭，他的地区。

风俗民情各地不同，南北差异语言不通，这些都是我远嫁初期必过的一道坎儿，那时我甚至是害怕的，怕和他的父母接触，怕与邻里聊天，怕不知道我的哪一句话又因会错了意而引得她们哈哈大笑。

两手从未沾过针线活的我在那段时间里学会了十字秀，每天最开心的事就是听到老公回家的声音。

在那样一个没有朋友没有亲人的环境里守着那点小幸福迎来了宝宝。随着孩子的到来我才真正体会到了远嫁的心酸和无助。

和老公婚后一年有的身孕，这时我们的矛盾也日渐突显。还记得那时候大肚子时多次想让老公陪着走走，可他总是坐在电脑面前不肯挪步。唯一一次陪我走了几步却机不离手在和别人聊着什么，看他聊得高兴我凑上前想看看，可他躲闪得那么明显。不知从什么时候起他洗澡也带着手机进浴室，我怀疑，猜测，追问他为什么，他却回我无理取闹。

吵闹后委屈的跑了出去，一个人大着肚子，走在这冰冷的街道，寒风刺骨，冷到心底最深处。很巧奶奶打了个电话过来，强颜欢笑跟她轻轻的讲了一句“奶奶，我过得很好”挂断电话，嚎啕大哭……

夜深人静，泪也干了，在一个台阶上坐下。一只流浪狗冲我追了过来，害怕恐惧狼狈。一无所有的我再一次回到了那个家，上了楼看见他心安理得的还在电脑面前打着游戏聊着天，说不出口的伤，道不出来的痛……是他变了？他已忘了当初的誓言？

我不愿放弃，因为曾经的爱是那么真实，因为我不想远方的父母担心。我开始交朋友，不让自己的心闲寂。我知道我也该有新的圈子。毕竟同窗和发小都将慢慢淡出我的生活。

孩子出生后又有了新的矛盾，在育儿观念上跟公公的分歧是我们争吵的主因。

公公是一个很强势的人，几十年来婆婆的逆来顺受，老公的孝顺让他在这个家里说一不二，而我事事能忍，但有关孩子育儿的原则绝不退让。他的很多奇葩观念我无法接受，免不了的争吵斗嘴，我说他不讲科学不懂照顾孩子，他说我不尊重长辈。

在一次争吵时怀里的孩子吓得哇哇大哭，那时我意识到，这样的生活不能再继续，我给不了孩子好的条件但我要给他一个和谐的生长环境。老公也不愿吵架时左右为难，就这样我们搬出了公婆的家。

我也从全职升级到独立全职，抱着孩子炒菜，摇着摇篮洗衣服，拖着地还得做鬼脸随时哄着床上的小人。好在这时的老公也在改变，下班回到家不再打游戏，不再玩儿手机，会带着孩子去溜湾，会挽起袖子做家务……虽然会觉得很累，但心里过得舒心！

我对邻居开始不吝啬笑脸，不为别的，只为自己营造一个和平的生活环境，远亲不如近邻的含义也真切在后来的日子里感受到。

对于父母尽管不能常伴左右，关心和问候我会时常传到，相思是痛苦的也是美好的，电话里的温暖是我在异乡的一道甜品！

我感谢远嫁让我远离了父母，他们没有眼看着女儿的痛苦却无能为力的揪心，没有听到女儿的吵闹而担心，没有看到我的泪水伤心。

这些年一路走来我已不再是那遇事就炸的丫头，和公公相处看不惯就避开，听不顺就不听，我不再和他正面冲突，看得出他也在改变，孩子的事虽然还会有不同意见，但他能听取我们的照做，我从心底接受了他的父母，尽管做不到爱如父母，但我会给他们应有的尊敬！

夫妻危机也有了自己的心得去化解。我不再整日愁眉苦脸，他也会讲着听来的笑话逗我开心。

孩子是家的调和济，我们有了矛盾还没开战他就有言在先:你们声音小点哦，我幼小的心灵承受不住啊！老公不在时，孩子曾对我说:妈妈，你对爸爸好好说话，他上班也挺辛苦的。孩子也曾对爸爸讲过他最爱妈妈让爸爸不要欺负我。

孩子在成长我们何偿不是，也是他让我们更加成熟，各自收敛了锋芒！

茫茫人海千里之外结识了彼此，我愿珍惜这份缘。不轻言后悔，不遇挫放弃。相信自己也信任他，我坚守这份远嫁的情感！孩子的亲昵爱人的笑容简单的幸福，如此就好！

现在的我能告诉年迈的父母，不要害怕，女儿已长大，可以在远嫁的路上走得更平稳！

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