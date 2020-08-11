8岁女童受邀当评委引争议，经纪人反怼：你有她火吗

这两年，似乎全民都爱上了唱歌。歌唱类综艺节目非常火爆，线下歌唱比赛活动也不少。除了参赛的选手，评委也时常成为争议的焦点。最近，一8岁小童星被推上了风口浪尖。

原来，山东济宁一档唱歌比赛的主办方所邀请的评委中有一位是年仅8岁的小童星。

8岁，很多孩子这么大时还不谙世事呢~而这位童星竟然已经成为“2020中国济宁全民歌手大赛”的评委了。

面对叔叔阿姨甚至爷爷奶奶辈的参赛选手，这位童星丝毫不怯场，以过来人的姿态非常老练地抖包袱、给建议。

才8岁就当众点评成年人唱歌，这真的好么?由此引发热议。

有网友认为孩子评价长辈不礼貌，有网友质疑她的专业性，还有网友担忧地表示在她身上看不到这个年龄应有的童真。

对此，这位小童星的经纪人黄女士回应称，看到网上有很多反对声音，还有一些有代表作的歌手也反对，黄女士反问道：“你们有她出名吗?”

来看网友们的评论：

有网友觉得小童星点评没毛病，不能因为人家年龄小就怼。

狗狐是初心：刨去经纪人说的话，我觉得小孩子说的话没什么问题呀~也没有说不尊重人啊~为什么小孩子不能点评大人？既然是全民唱歌的活动，小孩子站在小孩子的角度去点评有什么问题么？

嘻榆：？为什么孩子就不能点评长辈了？也都挺客观的，不服是因为是大人是长辈所以就有优越感么？

1998邓飞飞：小孩子说错什么了吗？为什么不能点评，就因为年龄？

小可爱本可就是我了吧：我觉得这个小孩说的挺好的呀，也很有礼貌，对大爷都用的是敬语…如果是自己有一定基础的话，去为别人教学是不应该被谴责的，无论年龄大小。(个人观点)

也有网友担心让孩子浸泡在商演中会把他们“催熟”。

青山黛玛之 ：在她的身上看不到童真，感觉更像成年人说话，家长有点急于求成了。

LV–岁月静好 ：我觉得小孩子点评长辈不礼貌这种说法不成立，如果她有这个能力都可以点评。问题在于一个8岁的孩子她的歌唱水平，理论水平有多高，能做评委吗？会点评吗？主办方这么做就是博眼球。

风一样的萌星星：有些小孩子天生的音乐敏感度确实比一些大人强。但是点评别人，需要的不止天赋，还需要资历、阅历、情商、表达，尤其对于小孩子来说，过早地模仿大人说话一嘴油味儿，真的不像个小孩了。感觉她被培养得像个模仿成熟但是根本没有成熟，却被家长拿来当摇钱树的孩子。

其实，这还是“神童迷恋”和“童星制造”这一老生常谈的话题。很显然，孩子参加活动时言行举止一副小大人的模样，这必然不是出于儿童的本性，而是被后天刻意模仿成人得来的。如北京青年报所说“8岁的年龄，刚开始学习，大多还在启蒙的阶段，既缺乏阅历，知识积累也不足。这其实是对童星的过度消费，是把童星当作赚钱的工具。这对童星，也是极不负责的。”

作为家长，如果孩子有什么特长或天赋，不妨因势利导为他们提供培养和锻炼的机会。但若一味出于私心，枉顾孩子的自然成长规律，人为“造星”并把他们当“摇钱树”和“工具人”，就是对孩子权益的侵犯和剥夺。

对于此事，大家怎么看呢？

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)