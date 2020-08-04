男子烧死14岁亲侄女，此前曾来提亲

据英国《每日邮报》报道，近日，巴基斯坦发生一起惨剧，一名14岁少女被伯父泼汽油活活烧死。据了解，这起惨剧的起因是，女孩爸爸拒绝了对方的提亲，不同意让女儿和其堂哥结婚。

提亲遭拒，伯父泼汽油烧死侄女

据了解，受害少女名叫萨迪亚，14岁。据悉，萨迪亚的伯父想让儿子和侄女结婚，但萨迪亚的爸爸拒绝了提亲请求。理由是，他两个月前已经答应另一门亲事。

7月19日，萨迪亚的伯父一直躲在孩子家门外等待她回家。萨迪亚刚回家，就在家门口被伯父泼了一身汽油。随后，伯父将萨迪亚身上的汽油点燃。

事发时，萨迪亚的父母都不在家，可怜的孩子受了重伤，独自一人挣扎着逃了出来，在路上被好心人紧急送往医院抢救。可惜，萨迪亚最终因伤势严重，离开了人世。

爸爸竟帮忙隐瞒罪行，南亚国家常有“荣誉谋杀”

为了隐瞒真相，萨迪亚的爸爸对外谎称女儿是在一次惨烈的爆炸中伤重而亡。但由于爸爸的口供和姻亲的口供互相矛盾，警方据此找到线索，最终将伯父逮捕归案。

据悉，在巴基斯坦、印度等南亚一些国家，为了家庭荣誉杀死妻子或女儿的案件并不少见。6月27日，巴基斯坦巡警在印度河公路附近找到一具头部受伤严重的残缺女尸。经过辨认，死者是附近村庄的一名24岁女子。警方怀疑，这名女子死于“荣誉谋杀”，是被石头砸死。

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