“家暴妆”刷屏，网友怒了！究竟是哪些人在狂欢？

最近，除了“茶艺妆”，就属“家暴妆”最火了，在网络上备受追捧。不得不说，这群“鼻青脸肿”的人真让人恶心!

把自己的脸画出「被家暴」之后的效果，竟然成了网红妆容?!

所谓的“家暴妆”，前身是“Mug Shot”，翻译过来是入狱照。

今年早些时候就在国外被玩坏了。开始时，是一位外国网红@the human kind在tiktok上传了一张像是经历了一场暴力的照片。她眼角有淤血，鼻子略微出血，举着本子模仿犯人们入狱时的拍照姿势，配文“我可爱到会被逮捕”。

这条tiktok火了之后，她发起了#Mug Shot#挑战，引发了网友们的仿妆热潮。

这个挑战原先就是字面的意思，满足了一些人“古惑仔情结”的需求，但在美妆博主@James Charles发帖后变味了。

他的妆容很真实，看得出来手法高超，但“被家暴后我依然很美，睫毛弯弯”的配文让国外的网友们愤怒不已，大家认为他在美化家暴。

让人没想到的是，国外刚平息，国内竟然掀起一股强大的仿妆热潮。

看看这些评论：

酷?美?家暴怎么能跟这2个字扯上一丁点关系?

有位家暴受害者说了这么一句话：

《新周刊》也发表文章「被家暴后依然很美?可别恶心人了」公开指责这件事。

是，曾有西班牙艺术家利用化妆等手段让女演员成为家庭暴力的受害者。比如艾玛·沃特森的“没有一个女人能免于家庭虐待”。

但他是想通过这种再现真是情况的方式，来呼吁公众重视家暴问题。

国内也有类似的活动，呼吁被家暴的受害者们勇敢站出来!

可以看出来，这些是积极的艺术行为，旨在反家暴，控诉家暴的恶劣，为受害者伸张正义!

然而，被网红“翻盘”后，伤痕累累成了一件很酷很美的事了!能和“有趣”“好玩”挂钩!

这些人打着「家暴」的标签，却丝毫没有反家暴的意思，纯碎为了吸引流量。

这不就是娱乐至死！把别人的痛苦当娱乐，着实愚昧可气!

更令人愤怒的是，面对指责某些人诡辩，认为是大家上纲上线了。

家暴是对人身心的摧残，甚至让人没命。没有经历过那种可怕很幸运，但千万不要认为别人的遭遇只是笑话，甚至以此取为乐。

你们知道真正的家暴有多可怕?

去年，河南的刘女士被丈夫反锁在店内家暴，为了逃生她不顾安危从2楼跳下，致全身多处骨折，双下肢截瘫，至今都不能脱拐行走。

起初警方判定刘女士跳楼属于自杀行为，她的公公还威胁称：“让他蹲监狱出来就杀了你儿子。”

她悲愤发声：我不是自杀，我是为了逃生!

网红美妆博主宇芽，一年内被男友家暴5次，被打到全身多处软组织损伤；导演黄莉接受多次心理治疗，花了23年才走出家暴的阴影；温州郑女士被同居男友虐待暴打致死，当时6岁女儿就在旁边目睹了全过程……

在各地监狱女性暴力重犯中，杀死丈夫的比例很高，有的地方达到70%。

不知道还有多少人在深渊里苦苦挣扎。

《中国家暴纪实》中曾展示过这么一组数据：

从2011年全国妇联和国家统计局[第三期]，“中国妇女社会地位”的调查结果来看，有24.7%的家庭存在家庭暴力。

其中，90%的受害人是女性，身体暴力、性暴力、精神暴力、经济控制……占各种家暴形式的首位。

看到这些，那些认为自己化着“家暴妆”的人还认为自己不该被骂吗?

身处黑暗的人可能根本无法发声，或者已不能发声。不是当事人的我们或许帮不上忙，但请不要消费别人的痛苦！

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