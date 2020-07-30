一心想杀死丈夫，日本女子用弩不成又用刀

据日媒报道，7月26日，日本神户市发生一起持械伤人案。一名女子手持刀和弓弩想要将熟睡的丈夫杀死，但均没有成功。目前，这名女子已经被警方逮捕。该女子交代，她受到此前发生的一起十字弩杀人案的影响，于是模仿作案想要杀死老公。

妻子不满丈夫失业在家，想要用弓弩谋杀

据了解，这名女子名叫樽井未希，现年33岁，是一名家庭主妇。7月26日上午6时许，她趁着丈夫还在熟睡之机，使用弓弩准备实施谋杀计划，但弩箭没有射中，还被丈夫察觉。于是，她挥刀朝丈夫的脖子砍去，一番搏斗后她被丈夫制服。

樽井未希的丈夫颈部受伤流血，但并无大碍，已被送往医院救治。警方调查发现，两人在打斗时，丈夫曾经劝说妻子投案自首。最终，樽井未希自己打电话报警，等待警察到来。

据悉，案发时，这对夫妇的两个孩子正在其他卧室睡觉。7月25日夜里，夫妻两人曾发生激烈争吵，据樽井未希案发后向警方交代，丈夫因新冠疫情失业在家，她对此十分不满。

目前，当地警方正在调查杀人动机、弓弩来源和购买时间。

模仿此前十字弩杀人案，网友呼吁加强弓弩管控

对于为何采用这种方式谋杀丈夫，樽井未希表示，她受先前一起十字弩杀人案的启发，萌生了模仿作案的想法，便将弓弩提前准备好，等待合适时机杀死丈夫。

据NHK新闻报道，今年6月4日，兵库县宝冢市一户民宅内发生一起十字弩杀人案，共造成3人死亡。23岁的犯罪嫌疑人野津英滉于今年1月网购了弓弩，在案发当天射杀家人。野津英滉被捕后交代了案发经过，并且毫无悔意的宣称：“我就是要杀死全家！”

据悉，在日本购买弓弩并不难。所以十字弩杀人案案发后，有很多网友呼吁加强对弓弩的管控，以减少此类案件再次发生。

目前，兵库县正在加紧起草强化弓弩管制的相关条例。当地政府也在研究，是否实行所有人持弓弩等射击工具的实名登记，并争取在今年9月前通过该条例。

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