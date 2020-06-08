英国小学复课，夏洛特公主或将继续隔离

据英国《镜报》报道，根据政府指导，英国小学一年级和六年级于6月1日恢复上课。但由于乔治王子和夏洛特公主在不同年级就读，因此威廉王子夫妇决定，暂时推迟女儿上学，继续在家隔离。

兄妹俩无法同时复课，夏洛特公主推迟上学

据了解，5岁的夏洛特公主和6岁的乔治王子都就读于伦敦托马斯学校。疫情隔离期间，这对兄妹一直在家上网课。

遵循政府相关指导，托马斯学校决定一年级和六年级于6月1日复课。这项决定意味着，一年级的夏洛特公主需要返校上课，而二年级的乔治王子则需继续在家。

威廉王子夫妇很想让夏洛特和乔治一同返校，但目前二年级的复课时间还没有确定。为了让两个孩子保持同步，威廉王子夫妇想让夏洛特公主继续待在家中，不去学校上课。他们正在考虑暂时让两个孩子和自己一起生活，继续与外界保持隔离。

全家在乡村住宅隔离，在家上学“很有挑战性”

凯特王妃在5月24日早上的节目中表示，向孩子们解释这件事很困难。她这样说道，“这件事很不容易，我们很难向一个5、6岁孩子说清楚究竟是怎么回事。学校对我们的决定表示支持。”

疫情封锁开始后，威廉王子全家就搬到诺福克郡的乡村住宅安墨霍尔（Anmer Hall）生活。本月早些时候，威廉王子表示，孩子们在家上课“十分有趣”，但妻子科特王妃在接受电话采访时表示，孩子在家上网课“很有挑战性”。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)