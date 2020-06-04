女子2次将自闭症儿子推入河中 声称“为他好”

据英国《每日邮报》报道，近日，美国发生一起恶性凶杀案。一位女子曾两次将儿子推入河里，想要淹死他，并最终导致孩子溺亡。目前警方以一级谋杀罪对这名妈妈发起指控，案件正在审理中。

第一次杀子未果，第二次终将儿子淹死

据了解，这名狠心的女子名叫帕特里夏，儿子名叫亚历杭德罗，9岁，患有自闭症。据监控视频显示，事发当天，帕特里夏带着儿子来到一条河边，她先是摸了摸他的头，随后将他推入河中。周围邻居听到喊声，将亚历杭德罗救上了岸。

因为患有自闭症，亚历杭德罗并不擅长说话，没能将妈妈的行为告诉好心救他上岸的路人。

随后，帕特里夏决定带亚历杭德罗去更加偏僻的地方，继续实施杀人计划。最终，她成功了。

据悉，警方在一家高尔夫乡村俱乐部的湖中找到了亚历杭德罗的尸体。当时，亚历杭德罗还穿着美国队长的T恤，下身穿着尿布，警方发现孩子头上还有伤痕。

欲掩盖罪行，被控一级谋杀罪

为了掩盖真相，帕特里夏伪造证据并报警，谎称儿子“遭人绑架”。她表示，她在路上开车时，有两个黑人驾车将她逼停，并将儿子从车里绑走，还把她的手机抢走了。

经过调查，有目击者向警方反映，在湖边看到过这对母子。通过查看视频监控，警方认定帕特里夏说了谎话。在证据面前，帕特里夏这才承认是她杀死了儿子，但她同时辩称：“儿子去了一个更好的地方”。

亚历杭德罗的爸爸阿尔多·雷普利在法院召开的听证会上痛哭，他表示：“我们爱亚历杭德罗，人们对我妻子的一切指责都不是真的，这真的很痛苦。”

目前，帕特里夏被指控犯有一级谋杀罪，这起案件正在进一步审理中。

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