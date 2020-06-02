伊能静即将C位出道，儿子却因穿女装被喷！

每个人都有权利选择做自己。然而，伊能静和庾澄庆的儿子庾翰睿(哈利)因为在ins上分享女装照被骂了。

简单说下事情缘由。想必大家听说过《乘风破浪的姐姐》 这档国内首档30+女性选秀节目，伊能静参加了。

在参赛的姐姐们中，1968年生人伊能静应该最年长了。人家也很拼，练舞累到连小作文都写不动。

还好，有18岁的儿子陪伴在旁，陪着她一起练习。这让伊能静感到很窝心，她还分享了母子共舞的视频。

18岁的哈利已经长大成人，不仅舞跳得好，还很贴心照顾妈妈，看得出来母子关系很亲密。

从曝光的采访视频可以看到，哈利双手亮晶晶，是个爱美的人儿。

说起来，之前伊能静虽然经常晒儿子，但总遮着脸，正面一直没曝光。这次，网友根据视频把哈利的社交账号给扒出来了。

还上传了很多哈利在ins分享的照片，其中有些就是他妆容精致穿着女装的照片。

于是，#伊能静儿子女装#就这么上了热搜。

讲真，刚知道这个消息就担心他被一些键盘侠攻击，或被异样看待。果不其然，恶意评论纷至沓来。

比如，说他穿女装恶心，想吐……

再比如，有网友说哈利是因为父母离婚，缺少父爱才穿女装，影响了性取向……

哈利就这么被一些网友喷得体无完肤。

在女装照被挂在微博不久，哈利清空了账号，也有可能设置成私密账号。

但也有很多网友力挺，称赞很棒，能做自己喜欢做的事情。

虽然有不少不好的言论，但更多人选择用包容的态度去看待这件事，尊重并告诉哈利：

不要在乎别人的眼光，做自己就好。

相信上面那些暖心的留言，会给哈利带来力量。

每个人都有追求美的权利，不分男女。但是大家对美的定义不一样，一千人眼里有一千个哈姆雷特。对于别人如何追求美，我们应该做的是尊重和包容。

有部叫《零零后》的纪录片，里面有个叫一一的小姑娘很个性。

在别人看来，她干啥有时一个人，不闹、不合群。老师甚至担心她有问题：

“你为什么总是喜欢一个人玩儿?”

“我就喜欢一个人玩儿。”

“跟他们玩儿没意思吗?”

“每个人都有自己的选择…我有权这样。”

3岁孩子都知道“每个人都有自己的选择”，怎么就有那么多人不懂呢?

有人愿意精致护肤，有人愿意花大笔银子做医美……大家选择不同罢了，你直接说人家娘，是不是因为你自己是个邋里邋遢的人?

男人擦口红恶心，男人养猫恶心，男人生活讲究恶心?爱干净会化妆爱打扮=娘、gay?那邋里邋遢就是真爷们喽?

不知道有些人哪里来的莫名其妙的“优越感”。别人和自己不一样，那就是别人古怪有问题。

真正可鄙的不是男性化妆，或是女性留寸头，而是那些高举刻板偏见旗子恶语相向的喷子!

再来说说哈利，这是一个很优秀的小伙子。作词、写歌、跳舞、拍短片、写小说、设计服装、舞台剧全都会。

大家可以去看看伊能静的置顶微博，她以儿子为傲，说自己52岁最好的礼物，就是哈利考上了伦敦中央圣马丁艺术学院和纽约帕森斯大学。(ps：都是设计类的顶尖学府哦~)

哈利对自己人生有自己看法。伊能静曾自曝，虽然和儿子关系好，但也吵过架。哈利想上剪辑课，而伊能静却想让他上编剧课程。

后来，哈利的一席话“你用你知道的事情来告诉我，你怎么知道你知道的就是全部呢?我的未来你又没有去过!”让她尊重并且支持儿子。

无关网友跳出来指责规劝就很没意思！

至于“单亲家庭的孩子不正常”这种观点就更可笑了！无论什么情况，父母都能给予孩子足够的爱，那么孩子自然能健康成人。

再说，性取向和单亲家庭也不是评价一个好坏的标准啊~只要没有伤害别人，不违法，是否结婚、生子、变性等等，怎么就不行了。而这更不能成为一个人被攻击的理由。

真正恶心人的是丑八怪，其实就是以取笑别人为乐的家伙。

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