幼童用磁铁钓起保险箱，失主当场就跪了

据《纽约邮报》报道，近日，美国一名男童在湖边玩“磁铁寻宝”游戏时，竟意外从湖中钓起一个破旧的保险箱。经过追查，警方找到了这个保险箱的女主人。女子来到现场取回时，当场就跪了。

男童湖边玩耍，意外钓起失窃保险箱

据了解，男童名叫诺克斯·布鲁尔，今年6岁。疫情隔离期间，诺克斯为消磨无聊时间经常上网看视频，对在湖泊河流中用强力磁铁搜寻宝物的短片产生了浓厚的兴趣。

5月12日母亲节当天，爸爸妈妈带诺克斯去惠特尼湖游玩，诺克斯便拿着一块磁铁在湖中垂钓。垂钓过程中，诺克斯意外钓到了一只金属保险箱。由于保险箱太沉，诺克斯在一名路人的协助下终于把保险箱打捞上来。保险箱随后被打开，里面是一些珠宝首饰、支票簿、信用卡等等。

警方找到保险箱主人，女失主当面向男童道谢

诺克斯的爸爸乔纳森·布鲁尔立即向警方报案，警方通过保险箱里一只手镯上的特殊记号，一路追查，终于找到了保险箱的失主，是住在惠特尼湖对岸的一名女子。据悉，这名女子的家8年前曾遭遇盗窃，保险箱也被偷走，不见踪影。

当天，女失主来警察局领回失物时，一见到诺克斯，就跪地把孩子抱在怀中连声道谢。这名女子表示，虽然保险箱中最值钱的物品已被盗贼拿走，但能把其余物品找回来，自己已经很开心了。

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