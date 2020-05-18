6岁男童患罕见病，已经历上百次骨折

据外媒报道，加拿大一名6岁男童因患有成骨不全症，出生至今已经经历了500多次骨折。据了解，成骨不全症也被叫做“瓷娃娃”、“脆骨病”，是一种罕见遗传病，发病几率大概是十万分之三。患有这种病的孩子很容易骨折，甚至轻轻碰一下都有可能引发骨折。

瓷娃娃骨折上百次，身型瘦小无法行走

据了解，这名6岁男童名叫Reiko Quinlan。Reiko出生后就骨折了5次，1岁前发生骨折的次数高达80次。Reiko就好像一件易碎的瓷器，做任何一种动作，哪怕是咳嗽几声，都有可能发生骨折。

因为患有成骨不全症，6岁的Reiko现在的身高只有61公分，身型看起来跟两岁半孩子差不多。而且，Reiko的股骨头相比身体其他部位的骨骼更脆弱，骨折次数已经超过了100次，导致其根本无法行走。

轻微动作都有可能引发骨折，但孩子很乐观很坚强

6岁的孩子原本应该无忧无虑地享受愉快的童年时光，但Reiko却不能肆意跑跳，甚至做一些轻微的日常活动都有可能骨折。

虽然和同龄小伙伴有如此多的不同，但Reiko从未放弃希望。Reiko有时身体已经受伤，但他会忍住不跟爸爸妈妈说，直到父母自己发觉。尽管“连微笑都有可能骨折”，但Reiko还是非常乐观，对生活充满希望。

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